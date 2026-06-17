Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo toivoo, että eduskunnassa luodaan pelisäännöt kansanedustajien osallistumisesta tosi-tv -ohjelmiin.
Hänen mielestään olisi hyvä, jos eduskuntaryhmät yhdessä puhemiehistön kanssa kävisivät asiat läpi.
Orpon mielestä olisi myös kansanedustajien etu, että olisi olemassa yhteiset ohjeet siitä, miten toimia.
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Hän kuitenkin painotti, että viime kädessä kansanedustaja vastaa äänestäjilleen.