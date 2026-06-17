Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo toivoo, että eduskunnassa luodaan pelisäännöt kansanedustajien osallistumisesta tosi-tv -ohjelmiin.

Hänen mielestään olisi hyvä, jos eduskuntaryhmät yhdessä puhemiehistön kanssa kävisivät asiat läpi.

Orpon mielestä olisi myös kansanedustajien etu, että olisi olemassa yhteiset ohjeet siitä, miten toimia.

Hän kuitenkin painotti, että viime kädessä kansanedustaja vastaa äänestäjilleen.