Kahdeksanneksi sijoittunut Louna Kasvio sai EM-kilpailun loppusuoralla fyysistä kontaktia.
Reittivalinnat sekoittivat Louna Kasviota, kun avovesiuinnin Euroopan mestaruuskilpailut käynnistyivät tiistaina. Naisten 10 kilometrillä uitiin Pariisissa eri linjoja kuin miesten kilpailussa.
– Vähän hämmentynyt olo. Ekat kaksi kierrosta oli kauheaa säätöä, kun poikien kisassa kaikki menivät takaisinpäin reunaa, kun ajateltiin että virtaus on niin kova. Naisten kisassa mentiinkin kuitenkin keskellä, niin en tiennyt mitä oikein kannattaa tehdä, Kasvio luonnehti kilpailun alkua Uimaliiton tiedotteessa.
Matkan edetessä hän pääsi hyvään rytmiin. Kasvio ui parhaana suomalaisena kahdeksanneksi ajalla 2.08.15,6.
– Puolenvälin jälkeen mulla oli tosi hyvä olo ja näin, että ympärillä oli nopeita tyyppejä, niin ajattelin, että olen varmaan hyvillä paikoilla. En tullut vikaan syöttöön, vaan yritin uida mahdollisimman nopeaa loppuun asti.
Ikävän mausteensa toi fyysinen kontaktitilanne.
– Loppu oli vähän kyseenalainen, kun mua vähän työnnettiin sivuun, mutta olen tosi tyytyväinen tähän.
Kasvio on parantanut EM-kisoissa 10 kilometrin matkalla vuosi vuodelta. 2024 hän oli 20:s ja viime vuonna 14:s.
Toinen suomalaisuimari Leonie Tenzer sijoittui 27:nneksi.
Euroopan mestaruuden voitti Italian Ginevra Taddeucci. Kasvio jäi hänestä 25,7 sekuntia, Tenzer 11.26,3 minuuttia.
EM-kisat jatkuvat huomenna keskiviikkona viiden kilometrin matkoilla.