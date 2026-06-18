Poissaolosta nousseesta kohusta huolimatta Virta sanoo, ettei harmittele ohjelmaan lähtemistä.
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta osallistui Erikoisjoukot-tosi-tv-ohjelmaan ja tienasi tuhansia euroja, kertoo Iltalehti.
Iltalehti on nähnyt sopimuksen, jonka mukaan pelkästä ohjelmaan osallistumisesta maksetaan 2 000 euroa.
Palkkio nousee, mitä pidemmälle kilpailija ohjelmassa etenee. Palkkio kasvaa aina tuhannella eurolla kolmen päivän välein.
Iltalehden mukaan Virta selviytyi leirillä kahdeksan päivää, joten näin olleen voidaan päätellä hänen palkkion nousseen 4 000 euroon.
Tämän lisäksi Virta sai tuotepaketin sekä ilmaista terveydenhuoltoa.
Virta ei kadu
Virta piti tiistai-iltana tiedotustilaisuuden eduskunnassa, jossa hän vahvisti osallistuneensa televisio-ohjelman kuvauksiin.
Virta kertoi, että poissaolo oli suunniteltu tarkkaan ja harkiten. Hänen mukaansa myös eduskunnan hallinto oli tietoinen hänen poissaolostaan ja tiesi sen johtuvan televisio-ohjelman kuvauksista.
Virran osallistumisesta ohjelmaan nousi kohu, koska hän oli ilmoittanut poissaolonsa syyksi henkilökohtaisen syyn. Syy muutettiin maanantaina muuksi poissaoloksi.
Poissaolosta nousseesta kohusta huolimatta Virta sanoo, ettei harmittele ohjelmaan lähtemistä.
– En kadu, Virta sanoi.
– Uskon, että se anti, jonka tästä kokemuksesta sain, tulee tekemään minusta paremman tähän tehtävään, jossa toimin, hän jatkoi.
Paljon poissaoloa vaativiin erilaisiin tosi-tv-ohjelmiin ovat osallistuneet jo aiemmin lukuisat poliitikot eri puolueista.