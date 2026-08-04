Pirkanmaalla rikotaan ikiaikainen uimahallisääntö, jonka mukaan saunassa on oltava alasti.
Monelle suomalaiselle uimahallin saunaan kuuluu edelleen alastomuus. Pirkanmaalla tähän pitkään käytäntöön tehdään muutos, kun useissa uimahalleissa uimapuvun käyttö saunassa sallitaan. Tavoitteena on madaltaa kynnystä käyttää uimahallipalveluita, mutta muutos herättää myös keskustelua.
Tampereen kaupungin liikuntapäällikkö Hanna Murotien mukaan alastomuus on haastavaa esimerkiksi koululaisille.
– Ihmiset kaipaavat yksityisyyttä, ja sitäkin on hyvä kunnioittaa. Meidän suurin toiveemme Tampereella on, että saisimme lapsia ja nuoria uimahalliin, koska meillä on uimataitohaaste, Murotie sanoo.
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Osa suomalaisuutta
Muun muassa hygieniakysymykset mietityttävät tamperelaisia. Kuvassa (vasemmalta) Tuula Pajala, Laura Leino ja Timo Virtanen.
MTV Uutiset kysyi tamperelaisten mielipidettä muutoksesta. Ainakaan Tuula Pajala ei innostu.
– Tulee sellainen ajatus, että onko hygieniapuoli hoidettu kunnolla.
– Mutta käyttäköön kuka käyttää, minä ainakin menen saunaan alasti, Pajala sanoo hetken pohdittuaan.