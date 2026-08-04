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Pirkanmaan uimahalleissa ei tarvitse enää saunoa alasti – näin päätöstä perustellaan

Tampereella saa mennä saunaan uimapuvussa. Liikuntapäällikkö kertoo, miksi näin tehdään. Kaupunkilaiset suhtautuvat suopeasti.

Tampereella saa mennä saunaan uimapuvussa. Liikuntapäällikkö kertoo, miksi näin tehdään. Kaupunkilaiset suhtautuvat suopeasti.

– Mutta käyttäköön kuka käyttää, minä ainakin menen saunaan alasti, Pajala sanoo hetken pohdittuaan.

MTV Uutiset kysyi tamperelaisten mielipidettä muutoksesta. Ainakaan Tuula Pajala ei innostu.

Muun muassa hygieniakysymykset mietityttävät tamperelaisia. Kuvassa (vasemmalta) Tuula Pajala, Laura Leino ja Timo Virtanen.

– Ihmiset kaipaavat yksityisyyttä, ja sitäkin on hyvä kunnioittaa. Meidän suurin toiveemme Tampereella on, että saisimme lapsia ja nuoria uimahalliin, koska meillä on uimataitohaaste, Murotie sanoo.

MTV Uutiset Nyt -sivulle

MTV Uutiset Nyt -sivulle

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Pirkanmaan uimahalleissa ei tarvitse enää saunoa alasti – näin päätöstä perustellaan

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Laura Leinoa asia ei pahemmin hetkauta.

– Ei ole kauheasti puolesta tai vastaan sanomista. Mutta lähinnä mietin, hygienia-asioita, että käyvätkö ihmiset kunnolla pesulla. Muuten ei haittaa, vaikka ihmiset olisivat uimapuku päällä saunoissa.