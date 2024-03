Suomeen rantautunut uusi sometrendi järkyttää Erika Heliniä – imettämistä seksualisoidaan

Miss Suomi -kilpailusta ja Playboysta julkisuuteen ponnahtanut mediapersoona ja Onlyfans-sisällöntuottaja Erika Helin nimeää tuoreessa Instagram-postauksessaan trendin, jonka hän on järkytyksekseen huomannut rantautuneen myös Suomeen. Kyseessä on rintaruokinnan seksualisointi Onlyfans-sivujen markkinointia varten.

– Videot herättävät niin paljon järkytystä ja vihaa, että niitä jaetaan ja kommentoidaan matalalla kynnyksellä, katsotaan monta kertaa putkeen loopilla, jaetaan kavereille. Ja siitähän algoritmi tykkää. Viraalivideon katsojien joukossa on ihan varmasti niitäkin keitä tämä näky kiihottaa ja menevät siltä istumalta tilaamaan kanavan, Helin kirjoittaa julkaisussaan.

Naisten nännien näkyminen kuvissa, videoissa tai digitaalisesti luoduissa sisällöissä sallitaan Instagramin yhteisösäännöissä ainoastaan silloin, jos kyseessä on imetys, synnytys tai synnytyksen jälkeinen tilanne tai terveydenhoitoon liittyvä tilanne, esimerkiksi rintasyöpäkampanja.

Helinin mukaan trendissä naiset ottavat vauvanuken, jota he esittävät ruokkivansa, ja paljastavat sen turvin rintansa julkaisuissaan.

– En yleensä tykkää sanella mitä naiset voi ja mitä naiset ei voi tehdä. Kannatan tasa-arvoisia sääntöjä niin alastomuuden kuin pukeutumisen suhteen. Instagram on tunnetusti herkkä poistamaan naisten kuvia ja rajoittamaan niiden näkyvyyttä pienestäkin "rikkeestä" ja säännöt senkun kiristyvät AI-moderaattorien kehittyessä, Helin kirjoittaa.

Helinin mukaan häneltä on esimerkiksi poistettu Instagram-kuvia, joissa on näkynyt liikaa paljasta selkää. Mikäli viihtyy vähäpukeisena, on Helinin mukaan käytettävä kekseliäisyyttä, miten pysyä relevanttina Instagramissa.