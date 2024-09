"On tuntunut, että mahan sisällä on useampia puukkoja" – lamauttavista kivuista kärsinyt Erika Helin kävi leikkauksessa

Somevaikuttaja Erika Helin kertoo Viiden jälkeen -ohjelmassa endometrioosin hiipineen hänen elämäänsä vähitellen.

– En ole itse edes ymmärtänyt kaikkia pieniä oireita, jotka ovat tavallaan yhdistyneet sitten isommaksi puroksi.

Mikä endometrioosi? Endometrioosi eli kohdun limakalvon sirottumatauti on yleinen gynekologinen sairaus, johon liittyy usein esimerkiksi kuukautisiin liittyviä kipua. Endometrioosi voi aiheuttaa lapsettomuutta. Sairauteen ei ole parantavaa hoitoa, mutta oireita voidaan hoitaa leikkauksella ja lääkehoidolla. Terveyskirjaston mukaan sairaudessa kohdun limakalvon kaltaista kudosta esiintyy kohdun ulkopuolella. Pesäkkeet aiheuttavat kroonisen tulehdusreaktion. Sukutausta kasvattaa endometrioosin riskiä.

Oireet ovat olleet muun muassa vatsan turvotusta, jatkuvaa paineen tunnetta, usein toistuvaa pissahätää sekä jatkuvaa kipua.

– Ja se on tietysti vaikuttanut aika ikävästi arkeen, mutta sitten kuitenkin tavallaan on ollut semmoinen ajatus, että tämähän on ihan normaalia. Ja myöskin monesti on terveydenhuollossa tullut sellaista viestiä, että nämä ovat normaaleja naistenvaivoja.

Helin kuvailee kokemaansa kipua kovin sanoin.

– Pahimmillaan se kipu ollut sellaista, että minusta on tuntunut, että mahan sisällä on ollut useampia puukkoja, joilla on sieltä raastettu semmoisia haavoja ja elimiä irti. Se on ollut ihan lamauttavaa kipua, ja on ollut ehkä vähän kuolemanpelkoa siinä mukana.

"Oli pakko leikata"

Helinin kohdalla päädyttiin leikkaushoitoon, koska hänen munasarjojensa ympärille kasvaneet kystat olivat niin isoja.

– Ne olivat niin valtavan kokoisia, että ne oli pakko leikata sieltä pois. Lääkehoito tulee tähän sitten tueksi.

Vaikka leikkaus oli vasta äskettäin, Helinin olossa on jo tapahtunut muutoksia.

– Huomaan kyllä ihan selkeän muutoksen. Minulla oli niin iso se kysta vasemmalla puolella munasarjassa, että nyt kun se on poistettu, niin jatkuva kipu ja paineen tunne, mikä oli pitkään häirinnyt – vähän sellainen tunne kuin olisi syönyt liikaa jatkuvasti –, on poistunut ja on paljon energisempi olo.

