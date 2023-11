Kymmenet naiset ovat lähestyneet Erika Heliniä kokemuksillaan sen jälkeen, kun hän kertoi Aku Hirviniemen epäasiallisista viesteistä

Tomi Natri /All Over Press

Tomi Natri /All Over Press

Syy Helinin ulostuloon

Helin pitää Hirviniemen julkista anteeksipyyntöä hienona asiana, jos se on aito ja jos hän on kirjoittanut sen ilman painostusta.

All Over Press

Negatiivinen palaute ei tunnu vuosien jälkeen miltään

Helin on saanut omasta ulostulostaan myös negatiivista palautetta. Tosin negatiivisen palautteen antajat ovat olleet suurilta osin Hirviniemen sosiaalisen median profiileissa. Hänenkin viestilaatikkoonsa on kuitenkin kilahdellut kyseenalaistavia ja haukkuvia viestejä.

– Ehkä myös työni OnlyFansin parissa triggeröi ihmisiä. Se, että meikkaan paljon ja minulla on täyteaineita ja vaikutan joidenkin mielestä bimbolta, niin silloin ajatellaan, että on oma vika, kun miehet laittavat tuollaisia viestejä.

– Tämä on perustavanlaatuinen ongelma suomalaisessa yhteiskunnassa. Yrityksissä on niin sanottuja hyvä veli -kerhoja, vanhempia ja nuorempia miehiä, jotka verkostoituvat keskenään. Ei siihen naisena pääse mukaan. Kun et ole sisäpiirissä mukana, niin et myöskään saa samanlaisia työmahdollisuuksia.