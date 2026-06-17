Yhdysvaltojen oikeusministeriö epäilee, että presidentti Donald Trumpin syntymäpäivien kunniaksi järjestettyyn kamppailutapahtumaan iskua suunnitelleiden oli tarkoitus pudottaa alueelle drooneilla räjähteitä.
Tämän jälkeen tarkka-ampujat olisivat ampuneet pakenevia ihmisiä.
Ministeriö sanoo nostaneensa syytteet viittä ihmistä vastaan.
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Liittovaltion poliisi FBI kertoi eilen, että tapahtumaan suunniteltiin terrori-iskua. FBI:n mukaan aikeet onnistuttiin estämään.
Trumpin 80-vuotispäiviä vietettiin sunnuntaina Valkoisen talon pihalla järjestetyssä tapahtumassa.