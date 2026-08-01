Toyotan Sebastien Ogier ajoi rajusti ulos Suomen MM-rallin 17. erikoiskokeella. Tiimitoveri Sami Pajari paljasti 18. pätkän jälkeen haastattelussa, kuinka Ogier oli kysellyt väliaikoja matkalla sairaalaan.

Ogier oli selvässä johdossa ennen 17. erikoiskoetta, mutta ulosajo muutti tilanteen. Meni pitkään, ennen kuin Ogierin ja Julien Ingrassian tila selvisi. Lopulta tuli tieto, että he olivat kunnossa. Kaksikko vietiin sairaalaan lisätutkimuksia varten, Ogier kopterilla ja Ingrassia ambulanssilla.

– Sebistäkin kuultiin, että on ilmeisesti ihan ok. Hän oli kysellyt väliaikoja matkalla Tampereelle, Pajari kertoi päivän päätöspätkän jälkeen.

Pajari johtaa rallia ennen viimeistä päivää. Sunnuntaina luvassa on kaksi erikoiskoetta.

Katso alla olevalta videolta Ogierin ulosajo.

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