Rovaniemeläismies koki unohtumattoman hetken kotipihallaan poikansa kanssa. Katso hetki videolta!

Heikki Välimaa koki heinäkuun lopulla harvinaisen luontohetken omakotitalonsa pihalla, noin viiden kilometrin päässä Rovaniemen keskustasta.

Välimaa huomasi keskiviikkona ensimmäisen kerran kotipihallaan kärpänpoikasen. Seuraavana päivänä niitä oli paikalla useampi, eivätkä ne vierastaneet terassille poika sylissään kävellyttä Välimaata yhtään.

– Kolme kärppää kävi haistelemassa. Ehdin siinä kaivaa puhelimen esiin ja kuvata tilanteen, Välimaa kertoo MTV Uutisille.

Videolla kärpät käyvät vuorotellen haistelemassa Välimaan jalkoja, vaikka mies ei huokutellut eläimiä paikalle ruoan avulla.

– Kärppiä ei ole ruokittu, Välimaa tähdentää.

Kärpät olivat uusi tuttavuus, ja videolle tallentuneen hetken jälkeen niitä ei ole näkynyt. Tilanne pysäytti metsästystä harrastavan ja paljon muutenkin luonnossa liikkuvan Välimaan.

– Vaikka itse pohjoisesta olen, niin eipä tuollaista luontokohtaamista ole aiemmin tullut. En olisi ikinä uskonut, että kärppä tuolla tavalla tulee lähelle, kun se lähtökohtaisesti aika paljon ihmistä pelkää, Välimaa sanoo.

– Hauska sattumus, eikä ole mitään sitä vastaan vaikka niitä uudestaankin näkyisi, kunhan vaan pysyvät poissa välikatolta, Välimaa jatkaa nauraen.

Katso video kohtaamisesta yltä.