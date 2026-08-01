Brittimies kuoli kolme päivää tupakkalon aloittamisen jälkeen.
Tupakanpolton lopettaminen koitui brittimiehen kohtaloksi. The Independent kertoo, että 29-vuotiaalle Jack Burtonille oli määrätty klotsapiini-nimistä lääkettä skitsofreniaan.
Lääkkeen annostus oli normaalia suurempi, sillä tupakointi heikensi lääkkeen vaikutusta.
Tragedia tapahtui, kun ketjupolttajana tunnettu mies päätti lomallaan lopettaa tupakoinnin kokonaan. Lopetus nosti klotsapiinin tason hengenvaarallisen korkeaksi hänen veressään.
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Tutkinnassa kävi ilmi, että kuoli menehtyi noin kolme päivää tupakoinnin lopettamisen jälkeen.
Tutkija: Lääkäreillä ei tarpeeksi tietoa
The Independent kertoo kuolinsyytutkija Deborah Lakinin kehottavan klotsapiinin käyttäjiä varovaisuuteen tupakoinnin lopettamisessa. Lakin sanoo myös, että lääkäreillä ei tunnu olevan tarpeeksi tietoa aiheesta.
Tutkinnan aikana jäi epäselväksi, oliko hoitava taho antanut Burtonille olennaiset tiedot lääkityksestä.
Suomalaisen lääkäriseuran Duodecimin Terveyskirjasto kertoo sivuillaan klotsapiinin tehoavan skitsofrenian lisäksi myös Parkinsonin tautiin.
Terveyskirjaston mukaan tupakoinnin äkillinen muutos voi muuttaa lääkityksen tehoa.