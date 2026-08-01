Emmerdale-saippuasarjasta tuttu kaksikko on tosielämän pari.

Yksi Emmerdale-sarjan rakastetuimmista hahmoista on Jeff Hordleyn näyttelemä Cain Dingle. Sarjan paha poika on sekoittanut kyläläisten arkea jo vuodesta 2000 asti.

Hordley, 56, ja samaisessa sarjassa Rhona Goskirkiä näyttelevä Zoe Henry, 52, ovat siviilielämässä naimisissa.

Jeff Hordley ja Zoe Henry punaisella matolla keväällä 2026.Copyright © 2026 BACKGRID UK

He tapasivat toisensa jo 90-luvulla opiskellessaan. Näyttelijät avioituivat vuonna 2003 ja pariskunnalla on kaksi lasta: Violet, 21, ja Stan, 18.

– Puhumme töistä kyllä kotona, mutta roolihahmomme eivät ole ystäviä, Henry totesi haastattelussa What's on TV -sivustolla.

– Cain taisi tosin yrittää iskeä Rhonaa, mutta se päättyi alkuunsa, Hordley sanoi.