Sipoossa Keskustatiellä tapahtui tänään hieman ennen iltaseitsemää vaarallinen onnettomuus.
Autoilija ajoi Keskustatiellä hallitsemattomasti kovalla vauhdilla päin puuta, jonka seirauksena auto syttyi palamaan.
Pelastuslaitokselta kerrotaan, että autossa oli yksi henkilö sisällä, jonka sivullinen pelasti ulos palavasta autosta. Kummatkin altistuivat savukaasuille ja heidät molemmat kuljetettiin sairaalaan saamaan jatkohoitoa.
Onnettomuudessa vaurioitui lievästi toinen auto. Poliisi tutkii onnettomuuden syytä.