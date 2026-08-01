Toyotan Sebastien Ogier ajoi rajusti ulos Suomen MM-rallin 17. erikoiskokeella. Pitkään vallinnut epätietoisuus muuttui helpotukseksi, kun tuli tieto, että Ogier ja kartanlukija Julien Ingrassia olivat kunnossa.

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Ogier oli kisassa selvässä johdossa ja 17. pätkää oli jäljellä enää 900 metriä, kun ranskalainen oli ajanut ulos metsikköön. Pitkään oli epävarmaa, mikä kaksikon tilanne oli, mutta lopulta selvisi, että he olivat kunnossa ja molemmat vietiin protokollan mukaisesti sairaalaan lisätutkimuksiin.

Juha Kankkunen kertoi, että Ogier oli enemminkin shokissa kuin loukkaantunut. Ogier lennätettiin kopterilla sairaalaan ja Ingrassia ambulanssilla.

Toyotan Sami Pajari nousi ulosajon myötä kisan kärkeen. Lauantaina on vielä yksi pätkä ja sunnuntaina ajetaan kaksi erikoiskoetta.

Katso pääkuvan videolta Ogierin ulosajo.