Toisin kuin moni uskoo myös mies voi saada useita orgasmeja yhden aktin aikana.

Moni luulee, että toistuvat orgasmit yhden aktin aikana olisivat mahdollisia vain naistyypillisille kehoille, mutta tosiasiassa se on mahdollista myös miestyypillisille kehoille.

– Monesti orgasmi liitetään ejakulaatioon eli siemensyöksyyn, ja sen jälkeen voikin olla haastava lähteä toiselle kierrokselle, mutta on olemassa muutakin kuin penetratiivinen seksi ja penisorgasmi, seksuaaliterapeutti Joonas Pesonen kertoo.

– Orgasmin voi saada muualtakin kehosta, mutta se vaatii toki aika paljon mielen kanssa toimimista. Useiden orgasmien saaminen ei ole helppoa, mutta se on mahdollista ja vaatii seksin käsitteen moninaistamista.

Orgasmin voi saavuttaa esimerkiksi nännejä tai eturauhasta hyväilemällä. Ne voivat tuntua erilaisilta kuin penisorgasmi.

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2:10 Joonas Pesonen näytti Seksimyytit-sarjassa, mistä eturauhasen löytää.