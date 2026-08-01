Trumpin jäänmurtakauppoja ei lehden mukaan kilpailutettu.

New York Times on julkaissut artikkelin, jossa asiantuntijat arvostelevat Yhdysvaltojen jäänmurtajakauppoja. Yhdestätoista jäänmurtajasta neljä tehdään Suomessa.

Lehden mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump halusi hankkia jäänmurtajia Suomesta, koska Suomi tekee maailman parhaat jäänmurtajat.

Hankintaa ei lehden mukaan kilpailutettu ja jäänmurtajia hankittiin enemmän kuin oli tarve.

Lehti käyttää hankintaa esimerkkinä siitä, kuinka Trumpin hallinto sivuuttaa sääntöjä edistääkseen hankkeita, jotka vastaavat presidentin omia toiveita.