Yksityisen yrityksen hanke Nasan Swift -avaruusteleskoopin pelastamiseksi onkin joutunut itse pahoihin ongelmiin avaruudessa.
Yksityisen Katalyst Space -yhtiön kehittämä miehittämätön LINK -pelastusalus yrittää parhaillaan toipua kiertoradalla tapahtuneesta yllättävästä pyörähtelystä. Aluksen holtiton pyöriminen sai alkunsa alusta kontrolloivien laitteiden sähköongelmista.
LINK-pelastusalus lähetettiin kiertoradalle estämään Nasan ikääntyvän Swift-avaruusteleskoopin putoamista kiertoradalta. Tavoitteena on tankata Swift-teleskooppia ja antaa sille lisäpotkua kiertoradalla kulkemiseen.
LINK kuitenkin pyörii tällä hetkellä kiertoradalla odottamattomasti. Live Science -sivusto kertoo, että pelastusaluksen vakauttaminen luultavasti viivästyttää avaruusteleskoopin pelastusoperaatiota.
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LINK lähetettiin matkaan kuukausi sitten. Pelastusalus pitäisi saada vakautettua ennen kuin Swift-teleskoopin kiertorata pääsee vajoamaan liikaa ja teleskooppi putoaa Maahan.
Swift-teleskoopin uskotaan putoavan maahan syksyn aikana, mikäli pelastusoperaatio ei onnistu. Mikäli Swift vajoaa kiertoradalla alle 298 kilometrin korkeuteen maan pinnasta, sitä ei pystytä enää pelastamaan.
Nasan johtaja Jared Isaacmanin mukaan aikaa on vielä.
– Emme aio vielä luovuttaa, Isaacman kommentoi X:ssä.