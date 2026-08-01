Yhdysvallat neuvoo kansalaisiaan poistumaan muun muassa Israelista ja Omanista.
Yhdysvallat kehotti lauantaina kansalaisiaan poistumaan monista Lähi-idän maista.
Muun muassa Jordanian-, Israelin-, Omanin-, Irakin- ja Libanonin-lähetystöt julkaisivat verkkosivuillaan varoitustiedotteen, jonka mukaan Lähi-idän turvallisuustilanne on hankala ja että tilanne voi mahdollisesti kärjistyä odottamattomasti.
Lähi-idässä oleskelevien yhdysvaltalaisten tulisi tiedotteen mukaan muun muassa varautua lentojen peruuntumisiin ja ilmatilasulkuihin.