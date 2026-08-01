Euroopan unionin sisäministerien kokous Espanjan Ceutan viimeaikaisesta siirtolaistilanteesta järjestetään tiistaina, kertoo EU:n puheenjohtajamaan Irlannin pääministeri Micheal Martin.
Martin kertoi EU:n jäsenmaiden oikeus- ja sisäministereistä koostuvan neuvoston kokouksen aikataulusta X-viestipalvelussa.
Yhteensä 22 EU-maan johtajaa pyysi yhteisessä kirjeessään Irlantia järjestämään EU:n sisäministerien videokokouksen tilanteen vuoksi. Kirjeen on allekirjoittanut myös Suomen pääministeri Petteri Orpo (kok.).
Espanjan Ceutan alueelle saapui tällä viikolla Marokosta noin 60 000 siirtolaista, joista suurin osa on palannut takaisin.