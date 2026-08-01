Kaakkois-Suomen poliisi sai tänään iltapäivällä hätäkeskuksen kautta tiedon kahden veneen välisestä yhteentörmäyksestä Kotkassa.
Kahden veneen välinen yhteentörmäys tapahtui Kotkassa järjestetyssä rataveneilykilpailussa Hovinsaaren edustalla.
Poliisin alustavien tietojen mukaan onnettomuus tapahtui kilpailuun osallistuneen veneen ajettua toisen kilpaveneen yli.
– Alle jääneen veneen kuljettaja, täysi-ikäinen mies, sai törmäyksessä vammoja, joihin hän kuoli tapahtumapaikalla, poliisi kertoo tiedotteessa.
Onnettomuudessa ei ole tällä hetkellä syytä epäillä rikosta. Poliisi jatkaa kuitenkin onnettomuuteen johtaneiden syiden tutkintaa sekä suorittaa kuolemansyyn tutkintaa.
Venekilpailu on lopetettu tämän päivän osalta.
Tapahtuneen tutkinta on vasta alussa, jonka vuoksi poliisi ei tiedota tällä hetkellä tapahtuneesta enempää.