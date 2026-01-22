Naisen ruumis oli kätketty maastoon.
64-vuotias nainen ilmoitettiin kadonneeksi Luumäellä viime vuoden elokuussa. Pian katoamisen jälkeen poliisi alkoi tutkia tapausta henkirikoksena. Teosta epäiltiin naisen 57-vuotiasta aviomiestä.
Mies vangittiin todennäköisin lokakuussa taposta epäiltynä.
Naisen ruumis löydettiin maastoon kätkettynä 20. lokakuuta.
Tapon lisäksi aviomiestä epäillään myös hautarauhan rikkomisesta.
Poliisi on tutkinnan aikana kuulustellut miestä useita kertoja. Mies on kuulusteluissa kiistänyt syyllisyytensä henkirikokseen. Hän on kertonut olleensa paikalla, kun nainen menehtyi ja myöntänyt kätkeneensä ruumiin maastoon.
Kaakkois-Suomen poliisilaitos on saanut valmiiksi tapauksen esitutkinnan, ja se on siirtynyt syyttäjälle syyteharkintaan.