Poliisi toivoo silminnäkijähavaintoja liittyen Raumalla tapahtuneeseen epäiltyyn kioskiryöstöön.

Epäilty kioskiryöstö tapahtui Rauman keskustassa keskiviikkona 21. tammikuuta, tiedottaa Lounais-Suomen poliisi.

Seminaarinkadulla sijaitsevaan kioskiin saapui noin kello 19.55 aikoihin nuori mies, joka anasti kioskista rahaa uhkaamalla myyjää teräaseella.

Mies oli normaalivartaloinen ja noin 170–180 senttimetriä pitkä. Hän oli pukeutunut vihreään toppatakkiin, mustiin housuihin ja kommandopipoon.

Poliisipartio tavoitti epäillyn tuntomerkkeihin sopivan tekijän lähistöltä Kalliokadulta pian tapahtuneen jälkeen ja otti tämän kiinni rikoksesta epäiltynä.

Poliisi tutkii asiaa epäiltynä ryöstönä.

Poliisi pyytää silminnäkijöiltä mahdollisia havaintoja asiasta ja tekijän liikkeistä sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi.