Yhden Ensitreffit alttarilla -parin liitto tulee päätökseen kesken kuvausten.

Ensitreffit alttarilla -ohjelman yhdeksännessä jaksossa yhden parin suhde tulee lopullisesti päätökseen. Jakso on nähtävillä jo Katsomo+ -palvelussa.

Julia ilmoitti jo seitsemännessä jaksossa haluavansa erota Artun kanssa. Artun ja Julian suhde alkoi rakoilla jo häämatkalla, kun Arttu arvosteli Julian mukaan tämän ulkonäköä. Julialla on pitkä kiusaamistausta, aina päiväkodista aikuisuuteen, joten Artun sanat tuntuivat erityisen pahalta.

– En halua suhteelle jatkoa. Oikeastaan en halua edes yrittää parisuhdetta Artun kanssa. Minun rajani vain tulevat vastaan, Julia sanoi aikaisemmin.

Arttu ja Julia menevät eropäätöksen jälkeen tapaamaan yhdessä Ensitreffit-asiantuntijaa Hanna Myllymaata.

– Pakko myöntää, että Artun näkeminen aiheutti edelleen vähän vahvemmin sitä ahdistusta ja oli vähän sillein, että täytyy nähdä eikä saa nähdä, Julia kertoo tuntemuksistaan.

Pitkän keskustelun päätteeksi Myllymaa tekee päätöksen Ensitreffit-parin suhteen osalta. Yllä olevalta videolta pääset katsomaan, kuinka Myllymaa reagoi. Julia on asiasta mielissään, kun taas Arttu pettyy erityisesti yhteen asiaan.