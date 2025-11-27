Matti ja Elisa avioituivat Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa, mutta päätyivät eroon. Parin suurin teema suhteen aikana oli läheisyyden puute.
Matti myöntää MTV:n haastattelussa hänellä olevan hyvä fiilis ohjelman kuvausten jälkeen..
– Olen sarjan kuvausten aikana ollut kiinni omassa arjessani ja jatkanut sitä sen jälkeen myös tietenkin.
Elisa kauhistui alttarilla Matin sinistä hiustyyliä, jollaista miehellä ei ole enää tänä päivänä. Matti on tehnyt hiuksilleen muodonmuutoksen kaikessa hiljaisuudessa.