Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa Julian ja Artun suhde on niin pahassa solmussa, että sitä on vaikea enää pelastaa. Lopulta Julia tekee päätöksensä.

Ensitreffit alttarilla -ohjelman kuudennessa jaksossa kaikki parit ovat käyneet häämatkoillaan ja aloittavat arkensa. Jakso on katsottavissa Katsomo+:ssa. Varo juonipaljastuksia!

Artun ja Julian suhde alkoi rakoilla jo häämatkalla, kun Arttu arvosteli Julian mukaan tämän ulkonäköä. Häämatkan jälkeen Julia palasi yksin kotiinsa, eikä hän ole nähnyt Arttua sen jälkeen kertaakaan.

– Häämatkalla huomasin, että minun nauruni katosi. Ja olen aika puhelias ja nauravainen ihminen. En ole pystynyt enää pitämään sormusta sormessa, se on tuntunut vain liian väärältä, Julia kertoo tuntemuksistaan autossa.