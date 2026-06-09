Ensitreffit alttarilla -ohjelmaa ei nähdä tulevana syksynä Maikkarin kanavilla. Ohjelmaa on esitetty MTV3-kanavalla vuodesta 2015 alkaen. Formaatti on tuonut ruutuihin useita kymmeniä suomalaisia sinkkuja, jotka ovat astelleet asiantuntijoiden valitseman kumppanin kanssa alttarille.

Ensitreffit alttarilla -ohjelmaa ei nähdä tulevana syksynä – tässä syy

Ensitreffit alttarilla -ohjelmaa ei nähdä tulevana syksynä – tässä syy

Ensitreffit alttarilla -ohjelmaa ei nähdä tulevana syksynä – tässä syy

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Vaikka Ensitreffit alttarilla -tuotanto ja kanava pitävät tapauksia vakavina, päätös siitä, ettei ohjelmaa nähdä tänä syksynä, tapahtui kuitenkin jo ennen näiden tapahtumien julkituloa.

– MTV ei ole ollut asiasta aiemmin tietoinen ja uutiset ovat hyvin huolestuttavia. Päätös tauosta tehtiin jo alkuvuodesta osana ohjelmiston kokonaissuunnittelua ja formaatin pitkäjänteistä kehittämistä, Kortti kertoo.

– Ohjelmiemme osallistujien turvallisuus ja hyvinvointi ovat meille ensiarvoisen tärkeitä ja suhtaudumme esiin nousseisiin uutisiin vakavasti. Seuraamme aktiivisesti alan keskustelua myös kansainvälisellä tasolla ja kehitämme jatkuvasti toimintatapojamme yhdessä muiden tv-alan toimijoiden kanssa, Kortti jatkaa.