Ensitreffit alttarilla -ohjelmaa ei nähdä tulevana syksynä Maikkarin kanavilla. MTV:n mukaan päätös tauosta tehtiin jo alkuvuodesta.
Ensitreffit alttarilla -ohjelmaa ei nähdä tulevana syksynä Maikkarin kanavilla. Ohjelmaa on esitetty MTV3-kanavalla vuodesta 2015 alkaen. Formaatti on tuonut ruutuihin useita kymmeniä suomalaisia sinkkuja, jotka ovat astelleet asiantuntijoiden valitseman kumppanin kanssa alttarille.
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Tänä syksynä ohjelma jää tauolle ensimmäistä kertaa ohjelman historiassa. MTV:n Head of Commissions & Programming Hanna Kortti kertoo kuitenkin, että täysin ilman rakkausrealityjä katsojat eivät tänä syksynäkään jää.
– Pohdimme aina rakkausrealityjen tarjontaa kokonaisuutena ja pyrimme tarjoamaan katsojille mahdollisimman monipuolisen kattauksen rakkaudentäyteistä viihdettä. Sitä on tulevanakin syksynä luvassa, vaikkei Ensitreffejä tällä sesongilla nähdäkään, Kortti kertoo.
Formaatti on ollut viime aikoina negatiivisessa valossa niin ulkomailla kuin Suomessakin.
Britanniassa sarjan entiset osallistujat ovat kertoneet julkisuuteen vakavia syytöksiä seksuaalisesta hyväksikäytöstä.