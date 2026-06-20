Vaikka Ensitreffit alttarilla -ohjelmaa ei nähdä tulevana syksynä Maikkarin kanavilla, on uusi kausi kuitenkin parhaillaan työn alla.
Ensitreffit alttarilla -ohjelmaa ei nähdä tulevana syksynä Maikkarin kanavilla. Ohjelmaa on esitetty MTV3-kanavalla vuodesta 2015 alkaen. Formaatti on tuonut ruutuihin useita kymmeniä suomalaisia sinkkuja, jotka ovat astelleet asiantuntijoiden valitseman kumppanin kanssa alttarille.
MTV:n Head of Commissions & Programming Hanna Kortti kertoo kuitenkin iloisia uutisia ohjelman faneille. Hänen mukaansa Ensitreffit alttarilla -ohjelman uusi kausi on parhaillaan työn alla.
– Ohjelma on sekä katsojille että MTV:lle tärkeä ja suunnittelemme parhaillaan tulevaa kautta, Kortti vahvistaa.
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Tänä syksynä ohjelma jää tauolle ensimmäistä kertaa ohjelman historiassa, mutta täysin ilman rakkausrealityjä katsojat eivät tänä syksynäkään jää.
– Pohdimme aina rakkausrealityjen tarjontaa kokonaisuutena ja pyrimme tarjoamaan katsojille mahdollisimman monipuolisen kattauksen rakkaudentäyteistä viihdettä. Sitä on tulevanakin syksynä luvassa, vaikkei Ensitreffejä tällä sesongilla nähdäkään, Kortti kertoo.
Formaatti on ollut viime aikoina negatiivisessa valossa niin ulkomailla kuin Suomessakin.