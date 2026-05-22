Huomenta Suomen Viihteen viikko -osiossa keskusteltiin perjantaina muun muassa Ensitreffit alttarilla -ohjelmaa ympäröivästä kohusta.
Ensitreffit alttarilla -ohjelman Britti- ja Suomi-versiot nousivat tällä viikolla otsikkoihin synkistä syistä.
Britanniassa Ensitreffit alttarilla -ohjelman entiset osallistujat esittivät BBC:n Panorama-dokumentissa vakavia syytöksiä seksuaalisesta hyväksikäytöstä. BBC:n mukaan kaksi naista väittää tulleensa raiskatuksi ohjelman kuvausten aikana omien aviomiestensä toimesta. Lisäksi kolmas nainen kertoo, että häneen olisi kohdistunut suostumaton seksuaalinen teko.
Väitetyt tekijät ovat kiistäneet syytökset.
Ilta-Sanomat uutisoi tällä viikolla, että Suomen Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa naimisiin menneen parin mies on tuomittu yhdeksän kuukauden ehdolliseen vankeuteen vaimonsa pahoinpitelystä.
Väkivalta alkoi ohjelman kuvausten päättymisen jälkeen. Pari on sittemmin eronnut.
Pariskunnan osapuolten henkilöllisyyttä on arvuuteltu vimmatusti sosiaalisen median keskustelupalstoilla. Huomenta Suomen Viihteen viikko -osiossa otettiin kantaa aihetta koskevaan somekeskusteluun ja -spekulaatioihin.