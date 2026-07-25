Trump puhui Valkoisen talon toimittajaillallisella.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump piti Valkoisen talon kirjeenvaihtajayhdistyksen toimittajaillallisella yli tunnin mittaisen puheen, jossa hän muun muassa ivasi toimittajia. Asiasta kertovat muun muassa CNN ja New York Times.



Trumpille tyypilliseen tapaan puhe oli polveileva ja hyppi aiheesta toiseen.



Presidentti muun muassa sanoi Iranin sodan sujuvan erittäin hyvin. Lisäksi hän vitsaili kolmannella presidenttikaudellaan ja sanoi, että seuraava toimittajaillallinen voitaisiin nimetä hänen mukaansa.