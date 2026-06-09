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Tältä näyttää MTV:n syksyn ohjelmisto! | MTV Uutiset



Tältä näyttää MTV:n syksyn ohjelmisto! Mukana maailmalla hitiksi muodostunut formaatti 10:14 Viihdetoimittajat perkasivat syksyn kiinnostavimmat ohjelmat – katso video! MTV Julkaistu 09.06.2026 08:08 Rebeca Romero MTV:n syksyn 2026 ohjelmisto on julkaistu. MTV tuo alkusyksyyn 2026 monipuolisen kattauksen ohjelmia. Poimi talteen MTV:n alkusyksyn ohjelmiston kohokohdat elo-lokakuulta. Loppusyksyn ohjelmisto julkaistaan syyskuussa. MTV:n viihdetarjonta sisältää odotettuja suosikkeja ja uusia elämyksiä. Tanssii Tähtien Kanssa hurmaa parketilla, Masked Singer Suomi saa uuden etsivän ja haastaa arvaamaan uusien hahmojen takaa paljastuvat tähdet ja Race Across the World Suomi vie tavalliset suomalaiset entistä kauemmas maailmalle. Katsojat koukuttaneen Pirunpelin kulku yllättää jokaisen ja Suurmestarin Comeback-kausi antaa uuden mahdollisuuden ilman voittoa jääneille kilpailijoille. Suomen älyttömin julkkis -uutuusohjelman luotsaajina nähdään syksyn taatusti yllättävin juontajakaksikko.



TANSSII TÄHTIEN KANSSA

Su 30.8. alkaen

MTV Katsomo ja MTV3 Katja Tamminen

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman 19. kausi pyörähtää käyntiin suurella paljastuksella.

Tulevalla Tanssii Tähtien Kanssa -kaudella tanssiparketilla nähdään jo etukäteen suurta kiinnostusta herättänyt uudistus, kun Ernest Lawson saa vierelleen uuden juontajaparin.

Kauden aloittavassa esittelyjaksossa 30.8. paljastuu, kuka tunnettu ja säteilevä henkilö on kyseessä.

Jaksossa syvennytään myös uusien tähtioppilaiden mietteisiin tulevasta kaudesta sekä näemme, kuinka tähtiesiintyjät valmistautuvat ohjelman alkamiseen.

Uusi kausi tuo tullessaan myös musiikillisen muutoksen, sillä TTK:n live-orkesteri uudistuu.

Lasse Piirainen on TTK:n uusi kapellimestari.

Uudella kokoonpanolla aloittavan orkesterin kapellimestarina toimii hurmaava ja taitava pianisti Lasse Piirainen.

– On suuri kunnia olla mukana ohjelmassa ensi syksynä. Kyseessä on ikoninen ohjelma ja olen iloinen, että tulin valituksi tähän todella mielenkiintoiseen tehtävään, Piirainen kertoo.

Parketin laidalla nähdään tuttu tuomaristo: Jukka Haapalainen, Helena Ahti-Hallberg ja Jorma Uotinen, jotka arvioivat esityksiä tarkalla silmällä, suurella tunteella ja tinkimättömällä ammattitaidolla.

RACE ACROSS THE WORLD SUOMI

Syyskuussa

MTV Katsomo ja MTV3

Race Across the World Suomi palaa kolmannella kaudellaan. Edessä on jännittävä ja koskettava seikkailu, jossa tavalliset suomalaiset parivaljakot sukeltavat keskelle tarunhohtoista Aasiaa kilpaillen 30 000 euron rahapalkinnosta.

Tuhansien kilometrien matka tehdään maata ja merta pitkin, ilman lentokoneita, älylaitteita tai luottokortteja. Reitti kulkee henkeäsalpaavissa maisemissa halki Japanin ja Etelä-Korean.

Kauden aikana avautuvat kilpailijoiden tarinat, unelmat ja syyt siihen, miksi juuri tämä seikkailu ja oma matkakumppani merkitsevät heille niin paljon.

Kilpailussa jokainen päätös, jokainen kohtaaminen ja jokainen kilometri voi ratkaista kaiken. Matka koettelee niin ihmissuhteita, hermoja kuin selviytymiskykyä.

Maalissa voittajaparia odottaa huikea rahapalkinto, mutta vielä sitäkin arvokkaampia ovat kokemukset, jotka jäävät elämään loppuiäksi.

Kauden päätösjaksossa palataan reissutunnelmiin ja puhutaan myös siitä, mitä televisiossa ei nähty. Päätösjakson juontaa ensimmäisen kauden voittaja Jutta Larm.



PIRUNPELI

Syyskuussa

MTV Katsomo ja MTV3

Pirunpeli on sosiaalinen ja psykologinen selviytymiskilpailu, joka ensimmäisellä kaudella koukutti katsojat yllättävillä ja epäreiluilla käänteillään.

Toinen kausi starttaa ryminällä tutussa, mutta täysin uudistetussa talossa. Pelaajat ottavat uudella areenalla toisistaan mittaa peleissä ja päättävät toistensa kohtalosta äänestämällä.

Toisella kaudella 14 pelaajaa tietävät pelin hengen, mutta pelin kulku yllättää jokaisen. Keneen voi luottaa, mitkä ovat liitot ja kuinka monella tasolla peliä pelataan?

Peliä ja pelaajien strategioita kommentoimassa nähdään taas kolmihenkinen, teräväsanainen paneeli, jonka kokoonpanoon liittyy yksi kauden yllätyksistä.



SUOMEN ÄLYTTÖMIN JULKKIS

Lokakuussa

MTV Katsomo ja MTV3

Suomen älyttömin julkkis on kilpailu, jota kukaan ei halua voittaa – visailu, jonka jokaisessa jaksossa 10 julkisuudesta tuttua henkilöä yrittää kaikin keinoin karttaa pönttöyden tunnetta, ja välttää saamasta itselleen Suomen älyttömin julkkis -titteliä.

Julkisuudesta tutut kilpailijat laitetaan testiin asioissa, jotka heidän kaiken järjen mukaan pitäisi osata, mutta jotka eivät aina olekaan niin helppoja. Tehtävät vaihtelevat laidasta laitaan samoin kuin suorittamistavat.

Jokainen julkkis joutuu koettelemaan älynystyröitään käydessään eteen tulevien haasteiden kimppuun. Samalla pääsemme kurkistamaan heidän ajatteluunsa tarkemmin ja huomaamme, että tapoja lähestyä ongelmanratkaisua on yhtä monta kuin kilpailijoitakin.

Jokaisen jakson päätteeksi parhaiten suoriutunut julkkis pääsee lähtemään kotiin – muiden matka kisassa jatkuu.

Maailmalla vauhdilla leviävää hittiohjelmaa on kuvattu jo kymmenessä maassa, ja se rikkoo katsojaennätyksiä eri puolilla Eurooppaa.

Kansainvälisesti palkittu ja kohderyhmissä ylivertainen norjalaisformaatti yhdistää huumorin ja kilpailun tavalla, joka on koukuttanut jo miljoonat katsojat.

Juontajina nähdään syksyn taatusti yllättävin ja älyttömin kaksikko: Maikkarin entinen uutisankkuri Keijo Leppänen ja Niko Saarinen.



SUURMESTARI COMEBACK



Lokakuussa

MTV Katsomo ja MTV3

Toinen kerta toden sanoo? Tätä kysymystä miettii joukko Suurmestarin aiemmilta kausilta tuttuja vakikilpailijoita, kun he saavat mahdollisuuden palata kartanolle ja korjata aiemmilta kausilta hampaankoloon jääneitä suorituksia Suurmestarin historiallisella Comeback-kaudella.

Kierteet tehtävien ruuvipenkissä väännetään entistä kovemmalle, kun aiempien kausien tähdet pääsevät koettelemaan älyllisen ketteryytensä lisäksi kykyään taivutella sääntöjä.

Kenen ennennäkemätön teko on kaikkein ennennäkemättömin? Kuka on se onnekas ventovieras, jonka elämänlaatua parannetaan? Mikä käänne yllättää kilpailijat täysin?

Suurmestarina toimii tietenkin Jaakko Saariluoma rinnallaan tuomari Pilvi Hämäläinen. Luvassa on oivalluksia, hervottomia epäonnistumisia ja kilpailija, joka tekee Suurmestarin historian ensimmäisen ja kovimman comebackin.



MASKED SINGER SUOMI

MTV OY / Saku Tiainen

Lokakuussa

MTV Katsomo ja MTV3

Masked Singer Suomen uudella kaudella arvaillaan jälleen, kuka on maskin takana.

Kauden aloittaa 14 täysin uutta hahmoa eli edessä on jälleen syksy täynnä arvauksia ja uskomattomia paljastuksia.

– Rakastan Masked Singeriä, joten on mahtavaa olla mukana ohjelmassa! Olen saanut kokea ohjelman aiemmin hahmon roolissa ja nyt pääsin etsiväpöydän taakse, joten mulla on nyt koko suora. Ajattelin, että siitä olisi etua, mutta olen huomannut, että hahmojen tunnistaminen on tosi hankalaa! Siegfrids kertoo.

Etsivärivistöä täydentää lisäksi joka jaksossa vaihtuvat vierailijat, jotka ovat Kristan tapaan tuttuja hahmoja aiemmilta kausilta. Mukana ovat Linnea Leino, Jaakko Parkkali, Arja Koriseva, Marko Anttila, Cristal Snow, Niina Lahtinen, Sami Sykkö, Shirly Karvinen, Ellen Jokikunnas sekä Masked-voittajat Kolibri ja Pierumies eli Bess ja Sebastian Rejman.

Kauden aikana nähdään myös Masked Singer: Pelastakaa Lasten joulu -erikoisjakso, jossa lavalle astelee kolme täysin uutta jouluista hahmoa.



MAAJUSSILLE MORSIAN

MTV OY / Saku Tiainen

Ma 24.8. alkaen

MTV Katsomo ja MTV3

Rakastetun Maajussille morsiamen 19. kaudella katsojat kulkevat taas maajussien mukana niin arjen hetkissä, suurissa päätöksissä kuin herkissä tunteissa, kun maaseudun keskellä etsitään rakkautta ja kumppania elämään.

Kauden alkaessa kirjeet päätyvät maajusseille Vappu Pimiän toimittaessa posteljoonin virkaa. Pimiälle kausi ohjelman juontajana ja Amorin apulaisena on jo kymmenes.

Syksyn mittaan nähdään pidempiä jaksoja ja enemmän romantiikkaa, tunteita ja juonenkäänteitä kuin koskaan ennen.



RAKKAAT MAAJUSSIT

Ma 24.8. alkaen

MTV Katsomo ja MTV3

Rakkaat Maajussit on viihdyttävä hyvän mielen ohjelma, jossa seurataan neljän Maajussille morsian -ohjelmasta tutun maajussin elämää maatilojen kesäisissä maisemissa.

Kesäkausi pitää maatilalliset kiireisinä ja edessä on suuria elämänmuutoksia, joihin valmistutuminen aloitetaan hyvissä ajoin. Onneksi myös palautumiselle ja parisuhteille löytyy aikaa Suomen suvessa.

Toteutuvatko etukäteen tehdyt suunnitelmat vai yllättääkö elämä jälleen?



JARKKO TAMMISEN MAAILMA



Syyskuussa

MTV Katsomo ja MTV3

Jarkko Tammisen Maailma palaa uusin jaksoin! Ohjelmassa imitaattori-näyttelijä Jarkko Tamminen luo maailman, jossa liki pitäen mikä vaan on mahdollista. Parodiaa tehdään niin tv-ohjelmista kuin sosiaalisen median ilmiöistä.

Nopeatempoisessa sketsisarjassa viihdytään viihteestä, politiikasta ja urheilusta tuttujen suomalaisten julkisuuden henkilöiden – tai paremminkin heistä tehtyjen imitaatioiden ja parodioiden seurassa.

Tamminen esittää kauden aikana reilusti yli 50:tä hahmoa. Lisäksi jaksoissa vierailee Suomen eturivin näyttelijöitä ja julkisuuden henkilöitä esittämässä joko itseään tai jotakuta toista. Tätä sarjaa seuratessa jää miettimään, mikä on tarua ja mikä totta?



KOKO SUOMI LEIPOO



Lokakuussa

MTV Katsomo ja MTV3

Koko Suomi Leipoo -ohjelman legendaarinen leivontateltta pystytetään 11. kauden kunniaksi Kymenlaaksoon, Kouvolan Käyrälammen rannalle.

Telttakeittiöt ovat valmiina vastaanottamaan 12 leipuria, jotka kamppailevat Suomen parhaan kotileipurin tittelistä.

Teknisissä tehtävissä leipurit joutuvat kiperiin tilanteisiin, kun heiltä odotetaan tarkasti määriteltyjä leipomuksia tiukassa aikataulussa.

Taidonnäytteessä jauhopeukalot tekevät kaikkensa, jotta löytäisivät haastavilla luomuksillaan makunystyröiden kautta tiensä tuomareiden sydämiin.

Viikon Tähtileipurin keltaista essua tavoitellaan uunit kuumina, sillä vain sen avulla kisaaja varmistaa itselleen jatkopaikan ja merkittävän edun.

Tuttuun tapaan kondiittorimestari, osaamispäällikkö Juliana Hokkanen ja leipomo- ja ravintolakonsultti, kondiittori Markus Hurskainen maistelevat ja tuomaroivat, Veronica Verho kannustaa ja juontaa.



KOTIMAISET HUIPPUSARJAT

Salatut elämät jatkuu MTV:n ohjelmistossa ja syksyllä nähdään suomalaisten rakastaman sarjan 5 000. jakso.

Alkusyksyn odotettuja draamatapauksia ovat Simo Halisen romaaniin pohjaava psykologinen trilleri Nainen joka katosi ja Vares 2.0, kuusiosainen tv-sarja, joka kertoo kolme Reijo Mäen menestysromaaneihin perustuvaa tarinaa.



SALATUT ELÄMÄT



Ma 10.8. alkaen

MTV Katsomo ja MTV3

Tulevana syksynä Salatut elämät tekee suomalaista tv-historiaa, kun esitetään sarjan 5 000. jakso.

Pihlajakadun perhesuhteet on korttipakka, jonka voi sekoittaa yhä uudestaan. Rakkauden kierroksella kuningas löytää kuningattarensa ja muuan onnekas saa ässänsä, mutta häviäjien kohtalo on julma.

Yksi menettää elämässään kaiken ja toisella on vastassaan noutaja. Vanha tuttu ilmestyy paikalle, kun jotkut horjahtavat rikoksen polulle.



NAINEN JOKA KATOSI



To 20.8. alkaen

MTV Katsomo+

Simo Halisen Nainen joka katosi -romaaniin pohjautuva samanniminen sarja on kolmessa toisiinsa kietoutuvassa tarinalinjassa etenevä psykologinen trilleri.

Aaro ja Maura kohtaavat kesäyössä. Syntyy intohimoinen suhde, joka tuntuu miltei liian täydelliseltä. Mauran kadotessa äkisti Aarolle selviää, ettei mikään Mauran kertomasta ole totta.

Aaron etsiessä Mauraa totuus alkaa paljastua. Menneisyydessä on tapahtunut rikos ja nyt Maura on päättänyt ottaa oikeuden omiin käsiinsä.

Halisen vuonna 2022 ilmestynyt romaani voitti Suomen Dekkariseuran esikoisdekkari-kunniakirjan vuonna 2023.

Neliosaista sarjaa tähdittävät Saga Sarkola, Johannes Holopainen, Oona Airola ja Pekka Strang. Sarjan on ohjannut ja käsikirjoittanut Simo Halinen.



VARES 2.0



Lokakuussa

MTV Katsomo+

Rikos- ja katoamistapauksia tutkiva yksityisetsivä Jussi Vares selvittää tiensä läpi turkulaisen huumebisneksen ja alamaailman päästäkseen kiinni yllättäviin totuuksiin katoamisista.

Hengenlähtö ja sydämen särkyminen ovat lähellä useampaan kertaan, mutta nopeat refleksit ja kohtalo ovat Jussin puolella.

Vareksen ystävät Novellikirjailija Luusalmi, Pastori Alanen ja rikosylikomisario Eero Pränni auttavat Jussia tapausten ja yksityiselämän koukeroissa. Välillä raja ystävien ja vihollisten välillä hälvenee ja on toimittava lain molemmin puolin. Turku näyttäytyy sarjassa kauniina ja vaarallisena.

Kuusiosainen tv-sarja kertoo kolme eri tarinaa. Tarinat perustuvat Reijo Mäen menestysromaaneihin, joita on myyty yli kaksi miljoonaa kappaletta. Jussi Vares on seikkaillut myös kymmenessä elokuvassa.

Sarjan pääosassa Jussi Vareksena nähdään taitava Leo Sjöman. Muissa rooleissa nähdään muun muassa Jemina Sillanpää, Olga Temonen, Mikko Kouki, Kari-Pekka Toivonen sekä Aku Sipola.



UUTIS- JA AJANKOHTAISOHJELMAT



HUOMENTA SUOMI

MTV / Onni Ojala

MTV Katsomo ja MTV3

Huomenta Suomi herättää suomalaiset viikon jokaisena aamuna tuoreimpien uutisten, ajankohtaisten puheenaiheiden ja kiinnostavien ilmiöiden pariin.

Koko kesän arkiaamujen kaverina kulkenut ohjelma palaa pitkään lähetysaikaansa 17.8. alkaen, jolloin lähetys nähdään maanantaista perjantaihin kello 6.25–12.

Viikonlopun Huomenta Suomi palaa kesätauolta 22.8. alkaen ja tarjoaa taas aamuseuraa lauantaisin ja sunnuntaisin kello 8.55–12.

Suorana nähtävä Huomenta Suomi seuraa päivän tärkeimpiä uutisia, politiikan, talouden ja turvallisuuden käänteitä sekä tarjoaa näkökulmia viihteen tapahtumiin, terveyteen, hyvinvointiin, ruuanlaittoon ja arjen ilmiöihin. Asiantuntijat, päättäjät ja muut kiinnostavat vieraat avaavat asioiden vaikutuksia tavallisen suomalaisen elämään.

Vieraat sekä MTV Uutisten omat toimittajat taustoittavat lähetyksissä politiikkaan, rikoksiin, maailman tapahtumiin ja viihteeseen liittyviä uutisia. Lisäksi ohjelmassa kuullaan koskettavia ja puhuttelevia elämäntarinoita.



VIIDEN JÄLKEEN



Ma 17.8. alkaen

MTV Katsomo ja MTV3

Iltapäivän viihdyttäjä Viiden jälkeen palaa ohjelmistoon tarjoillen päivän isoimmat uutiset ja puhutuimmat ilmiöt selkeästi, kiinnostavasti ja ihmisläheisesti.

Ohjelma on utelias ja aina hetkessä kiinni. Lähetyksissä pureudutaan siihen, mistä juuri nyt puhutaan työpaikoilla, kotisohvilla ja somessa: mitä on tapahtunut, miksi se tapahtui ja mitä se tarkoittaa juuri sinun arjessasi?

Syyskaudella perehdytään erikoissarjan muodossa esimerkiksi kalastuksen saloihin. Erikoishaastatteluissa nähdään muun muassa suosikkikirjailija Tommi Kinnunen, muusikkolegenda Hector ja elokuvaohjaaja Aku Louhimies.



ASIAN YTIMESSÄ



Syyskuussa

MTV Katsomo ja MTV3

Asian ytimessä -keskusteluohjelma pureutuu yhteen uutispäivän kuumimpaan aiheeseen ja selvittää, mitä asiasta pitää tietää.

Päivän puheenaiheeseen vastauksia ovat hakemassa MTV Uutisten uutisankkurit muun muassa Maija Lehmusvirran, Kirsi Alm-Siiran ja Jan Anderssonin johdolla.

Asian ytimessä nähdään maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin MTV Katsomossa; MTV3-kanavalla keskiviikkoisin klo 21.30 ja perjantaisin klo 22.35. Syksyllä ohjelma laajenee myös perjantaille, kun aiemmin Uutisextrana tunnettu haastatteluohjelma siirtyy Asian ytimessä -konseptin alle.

Perjantaisin ohjelmassa nähdään viikon mielenkiintoisin vieras politiikan ja yrityselämän huipulta. Perjantain Asian ytimessä -ohjelman juontajina nähdään jatkossakin MTV Uutisten yhteiskuntatoimituksen toimittajia.



ASIAN YTIMESSÄ.DOC



Su 9.8. alkaen

MTV Katsomo

Suosittu ja puhutteleva Asian ytimessä.doc syventyy yhteiskunnan ongelmakohtiin ja vaikuttaviin henkilötarinoihin viihdettä ja urheilua unohtamatta.

Syksyn ensimmäisessä Asian ytimessä.doc -sarjan dokumentissa sukelletaan Salatut elämät -sarjan kulisseihin ja tavataan niin nykyisiä kuin entisiä Salkkarit-tähtiä.

Koskettavissa ja puhuttavissa dokumenteissa ääneen pääsevät myös sellaiset henkilöt, joita ei perinteisessä uutisoinnissa usein nähdä.

Sarja syventyy yhteiskunnan ongelmakohtiin ja vaikuttaviin henkilötarinoihin, mutta tuo katsojien nautittavaksi myös viihdettä ja urheilua.



RIKOSPAIKKA

MTV / Onni Ojala

Syyskuussa

MTV Katsomo ja MTV3

Suomen ainoa ajankohtainen viikoittainen rikosohjelma Rikospaikka palaa uusin jaksoin.

Ohjelmaa juontavat pitkän linjan rikostoimittajat Pekka Lehtinen ja Tiia Palmén. Ohjelman 20. kaudella Rikospaikassa pureudutaan tuttuun tapaan tuoreimpiin rikostapauksiin rikospaikkojen ja studiohaastattelujen kautta.

Erittäin katsottuja Rikospaikka-dokumentteja on luvassa myös syyskaudelle. Lisäksi ohjelmassa kerrotaan vanhoista rikosjutuista ja avataan sitä, miten tapaukset selvitettiin. Rikoksia käsitellään laajasti eri näkökulmista.

Suosittu video-osio jatkuu syksylläkin, ja katsojat pääsevät näkemään erilaisia pienempiä rikostapauksia videoiden kautta. Kaikki Rikospaikan aiempien kausien jaksot ja dokumentit ovat katsottavissa MTV Katsomossa.



URHEILUSYKSYN SUURET PUHEENAIHEET



Luvassa on kotimaisen kiekon historiallinen jättisyksy, eurojalkapallon tähtiloistoa sekä moottoriurheilukausien ratkaisuhetkiä.

Erityisesti Liigan siirtymäkausi puhuttaa läpi syksyn, ja Hockey Night Perjantai seuraa MTV3-kanavan perjantai-illoissa kierros kierrokselta kovenevia panoksia.

MTV Katsomossa kiekkotarjontaa jatkavat Liigan rinnalla Mestis sekä kansainvälisiset huippuliigat. Jalkapallon Mestarien liiga tuo MTV Katsomoon maailman suurimmat seurat ja tähtipelaajat syksyn odotetuimpiin jalkapalloiltoihin.

Lisäksi katseet kääntyvät MM-rallikauden mestaruustaisteluun, kun sarja etenee kohti kauden loppuhuipennusta.

MTV:n koko urheilukattaus on katsottavissa MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella.



POIMINTOJA KANSAINVÄLISISTÄ OHJELMISTA

ESCORT BOYS

Ti 4.8. kausi 1

Syyskuussa kausi 2

MTV Katsomo+

Ranskalaisessa komediasarjassa neljän kaverin porukka perustaa seuralaispalvelun ratkaistakseen rahahuolensa ja pelastaakseen mehiläistilan konkurssilta. Asiakkaita löytyy joka lähtöön, eikä uuden uran sovittaminen yhteen perhe- ja rakkauselämän kanssa onnistu ongelmitta.



LOVE ISLAND US

Ma 3.8. alkaen

MTV Katsomo+

Uudet sinkut flirttailevat ja ihastuvat rakkauden saarella. Myös draama on taattua Love Islandin Yhdysvaltojen version 8. kaudella.



CHARMED – SISKONI ON NOITA

Ti 11.8. alkaen

MTV Katsomo+

Taikaa, demoneita ja sisarusten välistä voimaa. Prue, Piper ja Phoebe tekevät paluun, kun vuosituhannen vaihteen kulttisarjan kaikki kahdeksan kautta julkaistaan MTV Katsomossa kerralla.



THE CAGE

Ti 25.8. alkaen

MTV Katsomo+

Kaksi kasinon työntekijää huomaa varastavansa samasta kassakaapista tietämättä toisistaan. Yllättävä paljastus sotkee heidät toisiinsa, rikollisliigaan ja poliisiin Liverpooliin sijoittuvassa vauhdikkaassa rikosdraamassa.



THE RIDGE

La 29.8. alkaen

MTV Katsomo+

Kun Mia saapuu Uuteen-Seelantiin sisarensa häihin, odottaa vastassa järkyttävä uutinen: morsian on kuollut. Psykologisessa trillerissä Mia ryhtyy selvittämään sisarensa kohtaloa ja paljastaa samalla pienen vuoristoyhteisön synkät salaisuudet.



ENSITREFFIT ALTTARILLA AUSTRALIA

Syyskuussa

MTV Katsomo+

Rohkea rakkauskoe alkaa alttarilla, kun toisilleen tuntemattomat sinkut sanovat tahdon ensitapaamisellaan. Suositun Ensitreffit alttarilla Australia -sarjan 13. kausi tarjoaa jälleen suuria tunteita, yllätyksiä ja draamaa.



LOVE ISLAND BEYOND THE VILLA

Syyskuussa

MTV Katsomo+

Love Island USA -tähdet jättävät villan taakseen, mutta draama ei pääty siihen. Toiselle kaudelle palaava spin-off-sarja seuraa heidän elämäänsä, ihmissuhteitaan ja uusia käänteitä rakkausrealityn jälkeen.



VANISHED

Syyskuussa

MTV Katsomo+

Romanttinen loma muuttuu painajaiseksi, kun Alicen poikaystävä katoaa kesken junamatkan Etelä-Ranskaan. Neliosaisessa mysteeritrillerissä Alice ryhtyy selvittämään tapahtunutta ja paljastaa samalla salaisuuksia miehestä, jonka luuli tuntevansa. Pääosissa Kaley Cuoco (Rillit huurussa) ja Sam Claflin (Nälkäpeli).



MAXIMA

Syyskuussa

MTV Katsomo+

Hollannin kuningatar Máximan elämästä inspiroitunut draamasarja jatkuu. Toisella kaudella seurataan Máximan sopeutumista kuningashuoneen elämään ja kasvaviin velvollisuuksiin kuninkaallisten häiden lähestyessä.