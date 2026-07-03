Britannian Ensitreffit alttarilla -ohjelman osallistuja on pidätetty epäiltynä raiskauksesta.
Britannian Ensitreffit alttarilla -ohjelman yksi osallistuja on pidätetty raiskausepäilyn vuoksi, kertoo BBC.
Poliisitutkinta sai alkunsa, kun BBC julkaisi ohjelmasta dokumentin, jossa sarjan entiset osallistujat kertoivat järkyttävistä tapahtumista ohjelman kulisseista.
Naiset toivat esiin vakavia syytöksiä seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Kaksi naisista väitti tulleensa raiskatuksi ohjelman kuvauksissa omien aviomiestensä toimesta ja kolmannen mukaan häneen olisi kohdistunut suostumaton seksuaalinen teko. Asiaan liittyvät miehet ovat kiistäneet kaikki heitä vastaan esitetyt syytökset.
Dokumentti esitettiin toukokuussa, ja sen tultua julki Channel 4 poisti kaikki ohjelman kymmenen kautta suoratoistopalveluista.
Naiset kertoivat BBC:lle, että kanava ei ole tehnyt tarpeeksi suojellakseen heitä kuvausten aikana.
Dokumentin tultua julki Lontoon poliisi vetosi kaikkia Britannian Ensitreffit alttarilla- ohjelmassa mahdollisen seksuaalisen väkivallan kohteeksi joutuneita henkilöitä ottamaan yhteyttä poliisiin.