Useat Elon Muskin koelennot ovat epäonnistuneet.
Avaruusyhtiö SpaceX on laukaissut Starship-avaruusaluksensa onnistuneesti aluksen 13. koelennolle Texasista Yhdysvalloista. Laukaisu tapahtui Suomen aikaa lauantain vastaisena yönä.
Lennolla Starship kuljetti ensimmäistä kertaa avaruuteen Starlink-satelliitteja. Yhtiön mukaan testisatelliitit muodostivat onnistuneesti yhteyden olemassa olevaan Starlink-satelliittiverkostoon lasereiden avulla.
Starship-alus on ollut miljardööri Elon Muskin johtamalle SpaceX:lle monien vastoinkäymisten projekti. Noin puolet aluksen koelennoista on epäonnistunut.