Orpo: Suomen tulee pyytää anteeksi "Minusta on selvää, että anteeksipyyntö pitää tehdä", Orpo lausui tänään. Lehtikuva Julkaistu 41 minuuttia sitten MTV UUTISET – STT Komissio korostaa loppuraportissaan, että Suomi on rakennettu kahden kansan, saamelaisten ja suomalaisten, maalle. Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mielestä Suomen valtion tulee pyytää saamelaisilta anteeksi. Hän sanoi näin torstaina aamupäivällä tiedotustilaisuudessa, jossa käsiteltiin saamelaisten totuus- ja sovintokomission juuri valmistunutta loppuraporttia. – Minusta on selvää, että anteeksipyyntö pitää tehdä. Mutta mielestäni tämän parlamentaarisen ryhmän, jossa ovat kaikki eduskuntapuolueet, ensimmäinen tehtävä on miettiä, miten anteeksipyyntö suoritetaan, jotta se on laaja-alainen ja arvokas, Orpo sanoi. Hallitus asetti marraskuussa parlamentaarisen työryhmän arvioimaan loppuraportin suosituksia ja valmistelemaan yhteistä näkemystä jatkosta. Ryhmän pääsihteerinä toimii entinen pääministeri Antti Rinne (sd.). Neljä vuotta sitten asetettu totuus- ja sovintokomissio kuuli satoja saamelaisia ja selvitti heidän kokemaansa historiallista ja nykyistä syrjintää. Komission jäseninä oli sekä saamelaisia että suomalaisia. Puheenjohtajana toimi työelämäprofessori, oikeustieteen tohtori Hannele Pokka. Komissio julkaisi torstaina laajan raportin tekemistään kuulemisista ja tekee useita esityksiä saamelaisten aseman parantamiseksi. Esitykset koskevat muun muassa valtionhallintoa, saamelaisten elinympäristöä, perinteisiä elinkeinoja, kulttuuriperintöä ja kieliä. Lue myös:





Saamelaisten oikeuksia laiminlyötiin Nato-prosessissa

Suomi rakennettu kahden kansan maalle

Yksi komission merkittävä esitys on, että Suomen valtion tulee tunnistaa ja tunnustaa, että Suomi on rakennettu kahden kansan, saamelaisten ja suomalaisten, maalle.

Komissio myös pitää välttämättömänä, että valtio tunnustaa ja kantaa vastuun historiallisista vääryyksistä saamelaisia kohtaan. Tällaista on ollut esimerkiksi asuntolakoulujen sulauttamispolitiikka, jossa lapset erotettiin perheistään, heidän omien kieltensä käyttämistä rajoitettiin ja koulussa opetettiin vain valtakulttuurin kielellä ja arvojen pohjalta.

– Tämän seurauksena monet lapset menettivät yhteyden omaan kieleensä ja identiteettiinsä, ja vaikutukset näkyvät edelleen saamelaisyhteisöissä kielten uhanalaisuutena ja kulttuurisina menetyksinä. Nämä suomalaistamisen traumat ovat kulkeneet mukana saamelaissukupolvilta toiselle, raportissa sanotaan.

Oikeus kielen oppimiseen kaikkialle

Komissio esittää useita keinoja, joilla vahvistettaisiin muun muassa saamelaisten oikeutta omaan kieleen ja kulttuuriin. Komission mielestä saamelaislapsille ja -nuorille pitää taata oikeus saamen kielen oppimiseen kouluissa koko maassa.

Lisäksi komissio esittää, että saamen kieltä osaavien pitää saada opetusta saamen kielellä myös kotiseutualueen ulkopuolella. Komissio lisäisi myös saamelaisia koskevan tiedon opetusta kouluissa ja opettajien koulutuksessa.

Komission mielestä saamelaisten pitää myös saada omakielisiä ja kulttuurinmukaisia sosiaali- ja terveyspalveluita koko maassa.

Oikeuksia laiminlyötiin Nato-prosessissa

Raportissa nostetaan myös esiin, että saamelaisten oikeuksia laiminlyötiin Suomen Nato-jäsenyyden ja DCA-puolustusyhteistyösopimuksen prosesseissa.

– Tapa, jolla saamelaisten oikeudet on Nato-jäsenyyden ja DCA-sopimuksen yhteydessä ohitettu, on poikkeuksellinen, ja sellaisena prosessi on merkittävästi heikentänyt saamelaisten ja valtion välistä luottamusta, raportissa sanotaan muiden huomioiden muassa.

Saamelaisia ei komission mukaan esimerkiksi tiedotettu tai pidetty ajan tasalla jäsenyys- ja sopimusneuvottelujen edetessä eikä saamelaiskäräjiltä erikseen pyydetty aiheesta lausuntoja.

Raportin mukaan militarisaatio näkyy saamelaiskäräjien työssä laajoina puolustuspoliittisina päätöksinä ja valtavana uutena maankäyttöpaineena. Komission mukaan valtio näyttää näissä lähes täysin unohtaneen saamelaisten oikeuksia suojaavat ja kansainvälisen oikeuden mukaiset kuulemiskäytännöt ja toimintatavat.

Valtiovallan torjuttava rasismia

Elinympäristön ja perinteisten elinkeinojen saralla komissio esittää muun muassa, että saamelaisten poronhoidosta pitäisi säätää omalla lailla ja saamelaisten kotiseutualueen jäljellä olevat valtion vanhat metsät pitäisi suojella hakkuilta.

Saamelaista kulttuuria komissio vahvistaisi esimerkiksi sillä, että Pohjoismaiden suurimman saamelaismuseon Siidan voimavaroja korotettaisiin. Museon täytyy voida hoitaa tehtävänsä, jotka laajenevat jatkuvasti muun muassa esinepalautusten myötä.

Komissio lisäksi vaatii, että valtiovalta torjuu kaikin toimin saamelaisiin kohdistuvaa rasismia ja lisää tietoa ja ymmärrystä alkuperäiskansa saamelaisista kaikessa hallinnossa, viranomaistoiminnassa ja koulutuksessa.