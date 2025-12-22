Yhdysvaltalaisen luokkahuoneen nurkkaan tuotu puinen koppi nostatti valtavan äläkän ja siirsi useita alueen koulujohtajia pois tehtävistään.

The New York Times ja New York Post kertovat jutuissaan sosiaalisessa mediassa levinneestä kuvasta, jossa on puinen koppi luokkahuoneen nurkassa. Kuvan oli ottanut kouluhallituksen entinen jäsen Chrissy Onientatahse Jacobs, joka syytti viranomaisten tuoneen kopit luokkaan erityisoppilaiden "aikalisäkopeiksi".

Kuva on Salmon Riverin keskikoulusta, joka sijaitsee pienellä paikkakunnalla lähellä Kanadan rajaa. Alueen 1300 oppilaasta yli 60 prosenttia on alkuperäisasukastaustaisia. Tämä oli yksi syy, miksi "jäähykoppi" herätti yhteisössä järkytystä, sillä alkuperäiskansojen asukkaita on eristetty takavuosina muusta opetuksesta vastaavalla tavalla vuosikymmenten ajan. Nyt nämä vanhat traumat ovat nousseet takaisin esiin.

Jacobsin mukaan alue on kopeilla luonut turvattoman ja epäinhimillisen oppimisympäristön alkuperäisasukastaustaisille oppilaille sekä heidän luokkatovereilleen.

– Olin sokissa ja tärisin. Tiesin, että monille alueemme asukkaille tulevat mieleen nämä sukupolvien väliset traumat, Jacobs kertoi New York Timesille.

Alueen koulutoimenjohtajan mukaan vastaavia koppeja löytyi kahdesta muustakin koulusta. Pienellä pehmusteella varustetut ikkunattomat kopit on nyt poistettu.

New Yorkin osavaltiossa eristäminen on kielletty julkisissa kouluissa. New Yorkin kuvernööri Kathy Hochul vaati opetushallitusta tutkimaan ja korjaamaan tilanteen Salmon Riverissä ripeästi. Toistaiseksi ei kuitenkaan tiedetä, onko lapsia laitettu koppeihin opetuksen ajaksi.

Koulutoimenjohtaja Stanley Harperin mukaan koulupiiri sallii "aikalisän käytön" vain, kun oppilaiden fyysinen turvallisuus on välittömässä vaarassa, tai jos on tarkoitus "opettaa ja vahvistaa vaihtoehtoisia asianmukaisia ​​käyttäytymismalleja". Harperin mukaan kuvattua laatikkoa ei ole koskaan käytetty oppilaiden kanssa, mutta alueen oppilaiden vanhemmat kyseenalaistivat väitteen ja syyttivät koulupiiriä lapsiensa sijoittamisesta laatikoihin opetuksen ajaksi.

Nyt koulutoimenjohtaja Harper on siirretty tehtävästään sivuun tutkinnan ajaksi. Lisäksi rehtori sekä erityisopetuksen johtaja on siirretty virkavapaalle. Kouluhallituksen puheenjohtaja pyysi alkuperäiskansojen edustajilta anteeksi tapausta.

– Ymmärrämme, että tämä tapaus on avannut useita historiallisia haavoja ja muistoja alkuperäisasukkaiden lasten kaltoinkohtelusta, Jason Brockway kirjoitti.

Ympäri Yhdysvaltoja eristäminen on yhä käytössä oppilaiden käyttäytymisen hallitsemiseksi. New York Timesin mukaan eristetyksi joutuvat suhteettoman usein vammaiset lapset ja värilliset oppilaat.