Amazonin alueen alkuperäiskansat vetoavat ilmastokokouksessa sademetsien pelastamiseksi tuholta. Jos ilmastonmuutosta ei saada kuriin, Amazonin sademetsä on vaarassa hävitä kokonaan. YK:n kaksiviikkoinen ilmastokokous alkoi tänään Brasilian Belémissä.

Alkuperäiskansojen edustajat saapuivat Belémiin ilmastokokoukseen seilattuaan 25 päivää Amazon-jokea pitkin.

– Tällä laivueella on yksi päämäärä: ei fossiilisia polttoaineita, ei laitonta kaivostoimintaa, ei luonnonvarojen riistoa, ei metsäkatoa, ei laittomia hakkuita, luettelee Pablo Inuma Flores, alkuperäiskansan johtaja Perusta.

Ilmastokokous järjestetään aivan Amazonin sademetsän vieressä.

– Ensimmäistä kertaa historiassa ilmastokokous järjestetään Amazonin sydämessä. Maailman mittakaavassa ympäristöasialle ei ole merkittävämpää symbolia kuin Amazonin sademetsä, totesi Brasilian presidentti Luiz Inacio Lula da Silva valtioiden päämiehille, jotka olivat viime viikon lopulla koolla Belémissä vauhdittamassa tänään virallisesti alkaneita ilmastoneuvotteluja.