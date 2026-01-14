Astronautti kuvasi maapallon pohjoisosia koristavat revontulet kansainväliseltä avaruusasemalta. Katso video yltä!
Kansainvälisellä avaruusasemalla (ISS) oleva japanilainen astronautti Kimiya Yui tallensi uskomattoman näyn korkeuksista. Asiasta kertoo Reuters.
Äärimmäisen värikkäät revontulet tallentuivat Yuin kameraan ilman ilmakehän alempien kerrosten vaimentavaa vaikutusta, koska avaruusasema liikkuu ilmakehän ulkopuolella.
Yllä olevalta videolta voi nähdä revontulet yläkautta muun muassa Pohjois-Suomen yllä.
ISS kiertää maapalloa noin 400 kilometrin korkeudessa maanpinnasta. Avaruusasema liikkuu kahdeksan kilometriä sekunnissa eli 28 800 kilometriä tunnissa.