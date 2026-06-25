– Ei ole ihanteellista, että saamme tietää vasta myöhään lauantaina, ketä vastaan pelaamme, mutta olemme valmistautuneet ja käyneet läpi todennäköisimmät vastustajat, hän jatkoi.

– Tässä on vähän aikapainetta, mutta olemme vielä aika nuoria valmentajia, ja jos on pakko, työskentelemme vaikka läpi yön, Nagelsmann päätti.