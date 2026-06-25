Lohkovoiton varmistaneen Saksan tilanne on erikoinen, sillä se joutuu odottelemaan vastustajansa nimeämistä pitkään MM-jalkapallon 1. pudotuspelikierroksen osalta. Päävalmentaja Julian Nagelsmannille asia on aiheuttanut ärsyyntymistä.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
MM-turnauksen peliformaattia jouduttiin muuttamaan, sillä mukana on tällä kertaa ennätykselliset 48 maata.
Saksa on jo varmistanut lohkovoittonsa, vaikka se pelaa vielä tänä iltana Ecuadoria vastaan.