Harry Kane iski kaksi maalia ja nosti Englannin voittoon Kongon demokraattista tasavaltaa vastaan.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Ensimmäistä kertaa jalkapallon MM-kisojen pudotuspeleissä pelannut Kongon demokraattinen tasavalta oli pitkään kiinni yllätyksessä. Se oli siirtynyt pudotuspelien avauskierroksen ottelussa heti ensimmäisellä laukauksella seitsemännellä minuutilla Englantia vastaan 1–0-johtoon.