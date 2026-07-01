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Harry Kane iski kaksi maalia ja nosti Englannin voittoon Kongon demokraattista tasavaltaa vastaan.

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86. minuutilla seurasi lisää. Kane tykitti Gordonin petauksesta pallon yläkulmaan ja Englanti siirtyi 2–1-johtoon.

Se riitti, ja kuilun partaalla pitkään tuskaillut ennakkosuosikki voitti Atlantassa pelatun ottelun. Kane on nyt tehnyt tässä MM-turnauksessa kaikkiaan viisi maalia.