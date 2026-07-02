Ainoa yllätys tilastossa on se, että osumia on mätetty näin paljon ja näin laajalla rintamalla, vaikka kyseessä ovat planeetan parhaat maalinsylkijät.

MM-turnauksen maalipörssin kärkikuusikosta ei löydy yllätyksiä tiheimmälläkään kammalla. Voittivathan Mbappe, Haaland ja Kane päättyneellä kaudella kolmen suuren sarjan maalikuninkuudet, ja 39-vuotias Messikin on edelleen maalintekijäkermaa MLS:ssä.

Otteluja on osalla takana neljä, Messin Argentiinalla vasta kolme. Lisäksi Messiä, Haalandia ja Dembeleä on myös lepuutettu merkittävät minuuttimäärät.

Edellisen kerran yhdessä MM-turnauksessa on nähty kymmenen maalin saldo Saksan Gerd Mülleriltä vuonna 1970. Nyt ehdokkaita tähän on useampia, sillä esimerkiksi Ranskalta ja Argentiinalta odotetaan suuria, ja turnauksessa on yksi pudotuspeliottelu aiempaa enemmän.