Jalkapallon supertähdet ovat kannatelleet maajoukkueitaan poikkeuksellisella tehokkuudella MM-kisoissa, MTV Urheilun Ossi Karvonen kirjoittaa.
Kylian Mbappe, 6. Lionel Messi, 6. Erling Haaland, 5. Harry Kane, 5. Ousmane Dembele, 4. Vinicius Junior, 4.
MM-turnauksen maalipörssin kärkikuusikosta ei löydy yllätyksiä tiheimmälläkään kammalla. Voittivathan Mbappe, Haaland ja Kane päättyneellä kaudella kolmen suuren sarjan maalikuninkuudet, ja 39-vuotias Messikin on edelleen maalintekijäkermaa MLS:ssä.
Lisäksi Vinicius Junior tuikkii tähtenä Real Madridissa, ja PSG:n Dembele valittiin maailman parhaaksi viime vuonna.
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1:58Harry Kane pelasti maaleillaan Englannin jatkoon keskiviikkona. Voitto-osuma tuli painavalla laukauksella 86. minuutilla.
Ainoa yllätys tilastossa on se, että osumia on mätetty näin paljon ja näin laajalla rintamalla, vaikka kyseessä ovat planeetan parhaat maalinsylkijät.