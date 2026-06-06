Englannissa haaveillaan toisesta jalkapallon maailmanmestaruudesta, mutta tällä kertaa unelmaa eivät tukahduta pelkästään Ranskan ja Espanjan laatu tai Thomas Tuchelin kiistanalaiset pelaajavalinnat, vaan joukkueen valtaosan tottumattomuus poikkeuksellisen tukahduttaviin sääoloihin, kirjoittaa MTV Urheilun Anssi Shemeikka.
Kuten tunnettua on, Englannin MM-joukkueen enemmistö tulee saarelta, jonka sääolot eivät valmista haasteeseen, mihin Tuchel ja FA:n henkilökunta yrittävät pelaajia parhaillaan harjaannuttaa.
Tuchel tietää tämän itsekin. Monet pelaajista noudattivat päävalmentajan suositusta viettää kisoja edeltänyt loma Pohjois-Amerikassa olosuhteisiin sopeutumassa. Esimerkiksi Harry Kane teki työtä toivottua perheensä kanssa Bahamalla, joka on samalla aikavyöhykkeellä kuin Englannin ensimmäinen tukikohta Miamissa.
– Emme ole tottuneet tällaiseen kuumuuteen tai kosteuteen. Emme myöskään sellaiseen korkeuteen (2200 metriä merenpinnan yläpuolella), jos päädymme pelaamaan (pudotuspelejä) Meksikossa, Tuchel myönsi viikon alussa.
Miamin helle koettelee Englannin sydänmailta tulevia. Ykkösmaalivahti Jordan Pickford (oik.) totutteli aikaeroon ja lämpötilaan MM-leiriä edeltäneet viikot perheensä kanssa Barbadoksella.2026 Getty Images
Tuchel ja Englannin jalkapalloliitto (Football Association) aloittivat pohjatyöt kuumuuden ja kosteuden kestämiseksi vähintään vuosi sitten.
FA:n tutkijat ja tieteilijät valmistuttivat kapseleita, jotka pelaajat nielaisivat viime kesänä maajoukkueen leirillä Espanjassa. Kapselit mittasivat kunkin pelaajan ruumiin lämpötilaa ja tarjosivat tietoa näiden fyysisestä suoriutumisesta ja palautumiskyvystä paahtavassa olosuhteessa. Pelaajat laitettiin myös harjoittelemaan erikoisvalmisteissa lämpöteltoissa, jotka jäljittelivät MM-kisoissa odottavia helteitä.