Kommentti: Englanti ei tälläkään kertaa voita jalkapallon maailmanmestaruutta – syyt ovat jo ilmassa

FA:n tutkijat ja tieteilijät valmistuttivat kapseleita, jotka pelaajat nielaisivat viime kesänä maajoukkueen leirillä Espanjassa. Kapselit mittasivat kunkin pelaajan ruumiin lämpötilaa ja tarjosivat tietoa näiden fyysisestä suoriutumisesta ja palautumiskyvystä paahtavassa olosuhteessa. Pelaajat laitettiin myös harjoittelemaan erikoisvalmisteissa lämpöteltoissa, jotka jäljittelivät MM-kisoissa odottavia helteitä.

Tuchel ja Englannin jalkapalloliitto (Football Association) aloittivat pohjatyöt kuumuuden ja kosteuden kestämiseksi vähintään vuosi sitten.

Miamin helle koettelee Englannin sydänmailta tulevia. Ykkösmaalivahti Jordan Pickford (oik.) totutteli aikaeroon ja lämpötilaan MM-leiriä edeltäneet viikot perheensä kanssa Barbadoksella.2026 Getty Images

– Emme ole tottuneet tällaiseen kuumuuteen tai kosteuteen. Emme myöskään sellaiseen korkeuteen (2200 metriä merenpinnan yläpuolella), jos päädymme pelaamaan (pudotuspelejä) Meksikossa, Tuchel myönsi viikon alussa.

Englannissa haaveillaan toisesta jalkapallon maailmanmestaruudesta, mutta tällä kertaa unelmaa eivät tukahduta pelkästään Ranskan ja Espanjan laatu tai Thomas Tuchelin kiistanalaiset pelaajavalinnat, vaan joukkueen valtaosan tottumattomuus poikkeuksellisen tukahduttaviin sääoloihin, kirjoittaa MTV Urheilun Anssi Shemeikka.

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Englanti kohtaa kisojen avausottelussaan Kroatian kesäkuun 17. päivä Dallasissa. Stadionin suljettava katto ja ilmastointi hillitsevät vielä olosuhteita, mutta Massachusettsin Foxborough ja East-Rutherford tietävät Englannille hikistä puhdetta Ghanaa ja Panamaa vastaan.