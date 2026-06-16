MM-kisojen ennakkosuosikkeihin lukeutuvan Espanjan jatkopaikka on tuskin vaarassa, vaikka se jäikin maanantaina avausottelussaan maalittomaan tasapeliin Kap Verden kanssa. Mietittävää sillä silti riittää.

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11.6.–19.7. MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.

Sen jälkeen kun Espanja voitti jalkapallon maailmanmestaruuden kesällä 2010, hallitseva Euroopan mestari ei ole MM-turnauksessa loistanut. 16 vuoden takaisen MM-finaalin jälkeen se on voittanut turnauksessa vain kolme ottelua: Australian vuonna 2014, Iranin vuonna 2018 ja Costa Rican neljä vuotta sitten Qatarissa.