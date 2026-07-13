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Lamine Yamal uhoaa Ranskalle

Espanja ja Ranska kohtaavat tiistai-iltana jalkapallojättien kaksintaistelussa Dallasissa. Ottelussa vastakkain ovat kaksi MM-kisojen suurinta mestarisuosikkia.

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– Jos jonkun täytyy pelätä, niin heidän. Me pudotimme heidät EM-kisoissa, Yamal tokaisi The Athletic -sivustolle.

– Me olemme tietysti kaksi maailman parhaisiin lukeutuvaa maata. Katsotaan, mitä tapahtuu, mutta me emme pelkää.

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Espanja hallitsi myös puolivälierässä Belgiaa vastaan pelitapahtumia, mutta viimeistely tuotti jälleen vaikeuksia. Toisaalta vastustaja toisen perään sai hakea 649 minuuttia osumaa ennen kuin Belgian Charles De Ketelaere pääsi puskemaan joukkueelleen tasoituksen.

Yamal ei ole itse huolissaan siitä, että hän on onnistunut tekemään MM-turnauksessa vasta yhden maalin.

– Se ei rehellisesti sanottuna turhauta minua. Voitin Euroopan mestaruuden tekemällä yhden maalin. Jos voitamme maailmanmestaruuden, en usko, että kukaan tässä huoneessa tulee sanomaan minulle, etten tehnyt maalia, Yamal kommentoi.