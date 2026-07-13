Tähtipelaaja Lamine Yamalin mukaan Ranskan on syytä pelätä Espanjaa jalkapallon MM-välierässä.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Espanja ja Ranska kohtaavat tiistai-iltana jalkapallojättien kaksintaistelussa Dallasissa. Ottelussa vastakkain ovat kaksi MM-kisojen suurinta mestarisuosikkia.
Ranska on ollut kisoissa hirmuiskussa, mutta Espanjan teinitähti Lamine Yamal näkee asetelman toisin.