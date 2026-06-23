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Cristiano Ronaldo yllätettiin Messi-kysymyksellä – tylyt sanat tiskiin

Cristiano Ronaldo maalasi ja tuuletti vapautuneesti Uzbekistania vastaan

Cristiano Ronaldo maalasi ja tuuletti vapautuneesti Uzbekistania vastaan

Cristiano Ronaldo on tullut takaisin. Se oli portugalilaisen viesti maailmalle kahden maalin ja 5–0-murskavoiton päätteeksi. Tähti kuittasi Lionel Messiä koskevan kysymyksen tylysti.

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41-vuotias hyökkääjä iski Uzbekistanin nuottaan kaksi palloa ja teki MM-historiaa. Hänestä tuli ensimmäinen pelaaja, joka on tehnyt maalin kuudessa MM-turnauksessa.

Portugalin kapteeni korosti kuitenkin ennen kaikkea joukkueen suoritetta median edessä.

– Minulle tärkeintä on se työ, jonka joukkue teki, ja se luottamus, joka meillä oli. Saimme paljon kritiikkiä viikon aikana, tiesimme, että niin kävisi.

Portugali ja Ronaldo joutuivat melkoiseen myllytykseen, kun MM-kisojen avauspeli päättyi heikon esityksen päätteeksi 1–1-tasuriin Kongoa vastaan. Tähtipelaaja paketoi raparyöpyn kokeneella asenteella.

– 23 vuotta näin, hän heitti.

– Se oli vaikea ja synkkä viikko. Tuntui siltä, kun olisin jo lopettanut jalkapallon. Mutta jaksoin, koska uskon enemmän kovaan työhön kuin jalkapalloon. Tämä oli rankkaa, on myönnettävä, mutta nyt olemme takaisin.