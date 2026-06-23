41-vuotias hyökkääjä iski Uzbekistanin nuottaan kaksi palloa ja teki MM-historiaa. Hänestä tuli ensimmäinen pelaaja, joka on tehnyt maalin kuudessa MM-turnauksessa.
Portugalin kapteeni korosti kuitenkin ennen kaikkea joukkueen suoritetta median edessä.
– Minulle tärkeintä on se työ, jonka joukkue teki, ja se luottamus, joka meillä oli. Saimme paljon kritiikkiä viikon aikana, tiesimme, että niin kävisi.
Portugali ja Ronaldo joutuivat melkoiseen myllytykseen, kun MM-kisojen avauspeli päättyi heikon esityksen päätteeksi 1–1-tasuriin Kongoa vastaan. Tähtipelaaja paketoi raparyöpyn kokeneella asenteella.
– 23 vuotta näin, hän heitti.
Ronaldon mukaan kaikesta läpikäydystä "pahasta" seuraa aina jotain hyvää.
– Se oli vaikea ja synkkä viikko. Tuntui siltä, kun olisin jo lopettanut jalkapallon. Mutta jaksoin, koska uskon enemmän kovaan työhön kuin jalkapalloon. Tämä oli rankkaa, on myönnettävä, mutta nyt olemme takaisin.
Hän myönsi, että ennätyksiä on mukavaa rikkoa, mutta päätavoite, eli jatkopaikka MM-pudotuspeleihin lämmittää eniten.
–Tänään minä olin kentän paras, huomenna se on joku muu. Jos pidämme yhtä, uskon, että voimme mennä pitkälle.
Ronaldolta yritettiin tivata median edessä myös ikiaikaisen kilpakumppanin Lionel Messin otteista. Argentiinalainen teki eilen kaksi maalia ja nousi MM-historian kaikkien aikojen maalintekijäksi.
– En voisi vähempää välittää Messistä, Ronaldo kuittasi tylysti.
0:35Messille jo 18. MM-maali – ennätysluvut paranivat entisestään
Jere Hultin työskentelee MTV Uutisissa urheilutoimittajana. Hultinin erityisosaaminen kohdistuu jääkiekkoon, mutta hän seuraa urheilun kenttiä laajalla skaalalla. Voit olla juttuvinkkien tiimoilta yhteydessä sähköpostitse jere.hultin@mtv.fi