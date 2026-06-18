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Kommentti: MM-avaus paljasti Cristiano Ronaldolle karun totuuden

2:43 KOMMENTTI Cristiano Ronaldolle kritiikkiä MM-studiossa – "Sinun on pakko juosta siihen"

Julkaistu 8 minuuttia sitten

Jalkapallon MM-kisojen ensimmäinen ottelukierros paljasti Cristiano Ronaldolle karun totuuden, jota supertähden on vaikea niellä, kirjoittaa MTV Urheilun toimittaja Riku Hellanto. MAINOS Jalkapallon MM-kisat 2026

11.6.–19.7. MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta. Lionel Messi, hattutemppu. Erling Haaland, kaksi maalia. , kaksi maalia. , kaksi maalia.

Harry Kane

Kylian Mbappe

Jalkapallomaailman supertähdet nousivat parrasvaloihin heti MM-kisojen lohkovaiheen avauskierroksella. Edellä mainitut nimet todistivat nopeasti, miksi he ovat koko turnauksen suurimpia ja seuratuimpia tähtiä.

Keskiviikkona Cristiano Ronaldo toivoi varmasti yltävänsä ylvään tähtikatraan joukkoon pistämällä verkot kunnolla tötterölle. Näin ei kuitenkaan käynyt.

Ronaldo on läpi uransa elänyt maaleista. Hän on ollut aina se pelaaja, joka haluaa ratkaista ottelut. Välillä jopa joukkuetovereidensa kustannuksella.

Tämä näkyi vahvasti myös Kongo-ottelussa. Ronaldo janosi maaleja, minkä seurauksena hän yritti maalintekoa jopa huonoistakin paikoista. Olen täysin vakuuttunut siitä, että varsinkin Messin hattutempun jälkeen, Ronaldo halusi näyttää pystyvänsä samaan. Hän ei missään nimessä halunnut jäädä suurimman ”arkkivihollisensa” varjoon.

41-vuotias supertähti on kiistatta yksi kaikkien aikojen parhaimmista jalkapalloilijoista, mutta jo useamman vuoden ajan portugalilaisen pelillinen anti on ollut muilta osin köyhää. Jos Ronaldo ei tee maaleja, on hänestä todella vähän hyötyä omalle joukkueelleen – usein jopa haittaa.

Ronaldon edellinen arvokisamaali on vuoden 2022 MM-kisoista, jolloin hän teki yhden maalin Ghanan verkkoon. Tämän jälkeen Ronaldo on tahkonnut arvokisoissa (EM- ja MM-kisat) nyt jo kymmenen ottelua putkeen maaleitta.

Ronaldon edellisestä arvokisoissa tehdystä pelitilannemaalista (EM-kisat 2021 vs. Saksa) tulee perjantaina kuluneeksi tasan viisi vuotta.

MM-kisojen avauskierros osoitti Ronaldolle jälleen karun totuuden. Hän ei ole enää 41-vuotiaana maailman eliittiä. Ja se on täysin ymmärrettävää. Ronaldo on joutunut ikääntyessään muovaamaan pelityyliään taitavasta, nopeasta ja vaarallisesta laitahyökkääjästä maaliahneeksi kärjeksi, joka kyttää rangaistusalueella ahnaasti maalipaikkoja.

Portugalilla on jalkeilla erinomainen joukkue, jolla on edellytykset pärjätä tässä turnauksessa.

Mutta jos Portugali haluaa tässä turnauksessa menestyä ja Ronaldo vielä yhden kultaisen kruunun uralleen, on Ronaldon joko tehtävä maaleja tai laitettava työhanskat käteen. Hänen on laitettava joukkueen etu omansa edelle hyväksymällä muun muassa mahdolliset vaihtokomennukset. Vaikka se kolhisikin supertähden egoa. Muuten hän syö joukkueensa iskukykyä.

Enkä tarkoita nyt sitä, etteikö Ronaldo voisi tässä turnauksessa vielä jokusen maalin tehdäkin. Se on toki mahdollista. Mutta 41-vuotias Ronaldo ei ole enää pelaajana maailman absoluuttisella huipulla.

Se ei tee Ronaldon upeasta urasta surkeampaa, eikä himmennä hänen häikäiseviä saavutuksiaan. Se ei poista hänen supertähtistatustaan ja paikkaa kaikkien aikojen parhaimpien jalkapalloilijoiden joukossa. Se on kuitenkin totuus, jota Ronaldon on vaikea, mutta pakko niellä.

Riku Hellanto MTV Uutiset Riku Hellanto työskentelee MTV Uutisten urheilutoimituksessa. Juttuvinkkejä otetaan vastaan sähköpostilla riku.hellanto(at)mtv.fi

Cristiano Ronaldo ei ole enää maailman absoluuttisella huipulla | MTV Uutiset