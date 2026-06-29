Entinen huippupelaaja ja Uruguayn maajoukkueen kulttitähti Diego Forlan liittyy Cristiano Ronaldoa kritisoivien äänteen kuoroon.
Portugali kohtaa MM-kisojen pudotuspelien avauskierroksella Kroatian. Joukkueen ympärillä on riittänyt pulinaa. Puhe on keskittynyt käytännössä ainoastaan supertähti Cristiano Ronaldon ympärille.
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41-vuotias supertähti iski kaksi palloa Uzbekistanin verkkoon, mutta muilta osin Ronaldon suoritus on jättänyt turnauksessa toivomisen varaa. Kritiikki on ollut armotonta kansainvälisessä mediassa.
Lohkon päätöspeli Kolumbiaa vastaan oli Portugalilta ja Ronaldolta jälleen vaisu esitys.
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Ronaldo ja Forlan pelasivat 2000-luvun alussa yhdessä ManU:ssa.2004 Manchester United
Espanjalaislehti Marca raportoi nyt Uruguayn ex-tähden Diego Forlanin antaneen entiselle joukkuetoverilleen rapaa.
– Ongelmana on se, että Cristiano on keskellä. Hän pelaa ysipaikalla ja pysyy siinä hakeakseen maalintekopaikkoja, koska hän ei enää tule hakemaan palloa. Se lopulta kuitenkin rajoittaa Portugalin peliä, Forlan kommentoi Marcan mukaan ESPN:lle.