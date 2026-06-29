– Ongelmana on se, että Cristiano on keskellä. Hän pelaa ysipaikalla ja pysyy siinä hakeakseen maalintekopaikkoja, koska hän ei enää tule hakemaan palloa. Se lopulta kuitenkin rajoittaa Portugalin peliä, Forlan kommentoi Marcan mukaan ESPN:lle.

– Tilanne on klassinen: "jäin tänne, koska olen lähellä maalintekopaikkaa". Hän ei kuitenkaan tajua vahingoittavansa joukkuettaan. Kukaan ei pääse luoksesi, koska tila sulkeutuu, hän jatkaa.

– Jos hän siirtyisi vähän enemmän laidoille, muut pääsisivät keskemmälle ja hän voisi luoda tilanteita. Siihen Portugali nyt kompastuu, koska se ei onnistu hyödyntämään vapaita tiloja. Kaikki päätyy toiselle laidalle, josta tulee pullonkaula.