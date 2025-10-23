Menestynyt brasilialaiskehonrakentaja Ricardo Nolasco dos Santos on kuollut 31-vuotiaana.
Ricardo Nolasco dos Santos menehtyi maanantaina Rio Grande do Sulissa eteläisessä Brasiliassa, kertoo muun muassa G1.
Kadu Santoksena kehonrakennuspiireissä tunnettu brasilialainen voitti urallaan 11 kehonrakennusmestaruutta. Kaksi kertaa hän juhli kokonaisvoittoa huippukilpailu Muscle Contestissa.
Heinäkuussa mies kosi yhden kilpailunsa jälkeen tyttöystäväänsä Sabrina Wollmania.
– Vastaukseni oli KYLLÄ, ja tulee aina olemaan, Wollman kirjoitti sosiaalisessa mediassa.
– Rakastan sinua koko sydämestäni, ihailen sinua ja olen niin ylpeä siitä, mitä meistä on vuosien varrella tullut yhdessä. Kiitos, että teet minusta aina parhaan version itsestäni. Valitsen joka päivä sinut jakamaan tämän hullun elämän kanssani.
Personal trainereina työskennellyt pari oli pitänyt yhtä vuodesta 2021.
"Elämäni surullisin päivä"
Kehonrakentajan lähipiiriä koettelee suuri suru, jota on sanallistanut muun muassa hänen äitinsä.
– Elämäni surullisin päivä. Rakas poikani, hän kirjoitti sosiaalisessa mediassa.
Kollega ja kehonrakennustapahtumien promoottori Joel Rodrigues kertoi Ricardo Nolasco dos Santosin aloittaneen lajin 17-vuotiaana ja tehneen kovasti töitä sen parissa.
– Kaikki rakastivat häntä. Kaikki, jotka ovat edustaneet lajia, kuten minä, hän sanoi.
Harjoituskeskus PowerCT, jossa Ricardo Nolasco dos Santos työskenteli, kuvaili julkaisussaan kehonrakentajan olleen esimerkki "omistautumisesta, kurinalaisuudesta ja toveruudesta" ja jättäneen inspiroivan jäjen muihin.
Brasilialainen saatettiin haudan lepoon Novo Hamburgossa tiistaina.