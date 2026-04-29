MTV ja Elisa yrittävät päästä sopuun jakelusopimuksesta, joka koskee MTV:n kanavien näkymistä Elisan palveluissa.

MTV:n maksuttomat kanavat voivat lakata näkymästä suorana Elisan kaapeli-tv:ssä ja Elisa Viihde -palvelussa kahden viikon kuluttua, jos MTV ja Elisa eivät pääse sopuun uudesta jakelusopimuksesta.

Nykyinen jakelusopimus päättyy 12. toukokuuta, ja MTV ja Elisa neuvottelevat nyt uudesta sopimuksesta.

– Ymmärrämme, että tämä huolettaa niin katsojia kuin mainostajia, ja pyrimme löytämään sopimuksen, jotta kanavien näkyminen voisi jatkua, sanoo Elisan liiketoimintajohtaja Sami Aalto.

– Teemme hartiavoimin töitä sen eteen, että hyvä yhteistyö voisi jatkua. Mutta tässä voi käydä niin, että jos ei päästä sopuun, tulee katkoksia, sanoo MTV:n toimitusjohtaja Johannes Leppänen.

Jos sopimusta ei synny, MTV:n maksuttomat kanavat eli MTV3, MTV Sub ja MTV Ava eivät näy Elisan kaapeli-tv:n ja Elisa Viihde -palvelun kautta suorana eli reaaliaikaisena 13. toukokuuta alkaen.

Jatkossakin kuitenkin kanavien tallentaminen ja tallenteiden katselu, sekä MTV Katsomo ja maksu-tv-palvelut