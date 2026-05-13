MTV:n ohjelmia onkin mahdollista katsoa yhä Elisalla ilmaiseksi.
Teleoperaattori Elisa tarjoaa yhtiön kaapeli-tv-verkon katsojille mahdollisuuden katsoa MTV:n ilmaiskanavia kiertotietä, sillä katsojat voivat tilata Elisa Viihde Mini -palvelun maksutta kuukaudeksi.
Palvelussa MTV:n ohjelmia voi tallentaa ja katsoa pienellä viiveellä. Palvelua voi käyttää esimerkiksi älytelevisiolla, Elisa kertoo.
MTV:n maksuttomat kanavat lakkasivat tänään näkymästä suorina lähetyksinä Elisan kaapeli-tv:n ja Elisa Viihteen kautta, sillä MTV irtisanoi jakelusopimukset Elisan kanssa.
Tällä viikolla alkavat jääkiekon miesten MM-kilpailut, jotka MTV välittää.
