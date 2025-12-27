Suomen Elian Lehto poimi kuusi pistettä alppihiihdon maailmancupissa, kun hän sijoittui 25:nneksi Italian Livignossa lasketussa supersuurpujottelussa. Jaakko Tapanainen oli kisassa 45:s.
Lehto hävisi sekunnin ja yhden sadasosan kisan voittaneelle Itävallan Marco Schwarzille. Sijat 2–4 menivät Sveitsiin, Alexis Monneylle, Franjo von Allmenille ja Marco Odermattille.
Schwarzilla, 30, on aiempia maailmancup-voittoja pujottelusta ja suurpujottelusta, mutta supersuurpujottelusta napsahti nyt uran ensimmäinen cup-ykköstila.
Maailmancupin kokonaiskisassa Odermatt jatkaa ylivoimaisessa johdossa. Tämän kauden kuudessa kisassaan neljästi pisteille yltänyt Lehto on kokonaiscupissa sijalla 52. Suomalaisista cupissa korkeimmalla on pujottelutähti Eduard Hallberg, joka on sijalla 27.
Pykäläinen laski ulos
Erika Pykäläinen laski puolestaan avauskierroksella radalta ulos naisten maailmancupin suurpujottelukisassa Itävallan Semmeringissä. Pykäläinen on yltänyt tällä kaudella kahdesti maailmancupin pisteille.
Semmeringin kilpailun voitti itävaltalainen Julia Scheib. Toiseksi ylsi sveitsiläinen Camille Rast ja kolmanneksi ruotsalainen Sara Hector. Rast jäi kärjestä 0,14 ja Hector 0,40 sekuntia.
Olympiavoittaja Hector oli johdossa avauskierroksen jälkeen, muttei pystynyt pitämään kärkipaikkaansa. Voitto oli Scheibille kolmas tämän kauden maailmancupissa.