Länsi-Vantaan eläinklinikka varoittaa koirissa leviävästä parvoviruksesta.

Mahdollisesti hengenvaarallinen parvovirus leviää parhaillaan Lounais-Suomessa, kerrotaan Länsi-Vantaan Eläinklinikalta.

Parvovirus leviää herkästi koirasta toiseen ulosteiden välityksellä ja voi säilyä koiran turkissa, saastuneilla pinnoilla ja välineissä jopa kuukausia pakkaskauden ulkopuolella.

Erityisessä vaarassa ovat rokottamattomat ja vanhat koirat, pennut ja sellaiset eläimet, joiden vastustuskyky on esimerkiksi sairauden takia heikentynyt.

Toistaiseksi ei ole tietoa siitä, että tautitapauksia olisi havaittu tavallista runsaammin muualla kuin Lounais-Suomessa.

Länsi-Vantaan Eläinklinikan vastaava eläinlääkäri Jutta Salonen sanoo toivovansa, että tautitapausten määrä saataisiin rajatuksikin alueellisesti.

Kaunis ulkomuoto hämää. Tämä virus voi olla pahimmillaan kantajalleen hengenvaarallinen. Kuvassa parvovirus mikroskooppikuvassa.

Tauti voi olla hengenvaarallinen

Lievän taudin oireita ovat ripuli ja ruokahalun heikkeneminen.